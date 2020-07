One Piece: Pirate Warriors 4, Cracker et ses armures en biscuit passent à l'assaut en vidéo

Cet été, One Piece: Pirate Warriors 4 va recevoir sa première salve de nouveaux personnages jouables inclus dans le Character Pass, pour un total de 9 ajouts prévus au cours de l'année. Le Character Pack 1 contiendra ainsi Cracker, Judge et Smoothie, cette dernière ayant fait l'objet la semaine dernière d'une vidéo présentant son gameplay. C'est donc par la plus simple des logiques que l'autre enfant de Big Mom du lot y a désormais droit à son tour.

Comme pour tous les autres personnages jouables du jeu, voici la description que nous pouvons trouver de lui sur le site officiel :

Cracker Cracker est le 10e fils de la famille Charlotte. Il est l'un des trois Sweet Commanders des pirates de Big Mom, ainsi que le ministre des Biscuits de Totto Land. Avec les pouvoirs du Bisu Bisu no Mi, il peut créer des quantités illimitées de biscuits à contrôler à volonté. Pour éviter de se blesser, il porte généralement une armure de biscuit tout le temps. Type d'action : Vitesse Cracker est un combattant rusé qui invoque diverses créations de biscuits en un tour de main. Avec ses puissants soldats de biscuit et ses compétences à l'épée gracieuses, il fait des ravages sur ses ennemis.

Rendez-vous à priori la semaine prochaine pour découvrir une vidéo dédiée à Judge Vinsmoke. Par ailleurs et pour rappel, One Piece: Pirate Warriors 4 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, pouvant être obtenu à partir de 49,99 € pour la console de Sony chez Amazon.