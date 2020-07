One Piece: Pirate Warriors 4, Cracker, Smoothie et Judge débarqueront cette semaine !

Vous l'ignorez peut-être, mais c'est le 22 juillet 1997 que le premier chapitre de One Piece voyait le jour. Oui, c'est donc cette semaine que l'œuvre incontournable d'Eiichirō Oda va fêter son 23e anniversaire. Les annonces en tout genre se succèdent donc depuis le début de la journée dans l'Archipel, entre un programme TV, l'arrivée en septembre de l'artbook Color Walk 9, une édition des arcs East Blue, Alabasta et Skypiea avec les tomes rangés dans de beaux boîtiers illustrés, des figurines et, ce qui nous intéresse à présent, la date de sortie des premiers DLC de One Piece: Pirate Warriors 4.

Ainsi, le Character Pack 1, lui-même inclus dans le Character Pass du jeu, sera disponible cette semaine, le 21 juillet 2020. Oui, c'est demain, l'attente ne sera plus très longue. Pour rappel, les personnages ajoutés en DLC avec ce dernier sont les Sweet Commanders de Big Mom, Charlotte Cracker et Smoothie, ainsi que le père de Sanji, Judge Vinsmoke. Ils seront par la suite suivis par six autres puissants guerriers des mers, dont l'identité du prochain en lice nous est déjà connue, X Drake, qui a eu droit ce matin a de premiers visuels en bonne qualité.

One Piece: Pirate Warriors 4 est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, pouvant être acheté 41,39 € sur Amazon pour la console de Nintendo.