One Piece: Pirate Warriors 4, du gameplay pour Kuzan, Borsalino et Sakazuki en vidéos, et un premier aperçu de Capone

Comme chaque fin de semaine, Bandai Namco diffuse sur sa chaîne japonaise de nouvelles vidéos de gameplay pour One Piece: Pirate Warriors 4. Vendredi dernier, nous avons ainsi pu découvrir en action l'équipage de Barbe Blanche en action avec ce dernier, Ace et Marco. Histoire de rester dans le thème de Marineford, ce sont désormais les trois amiraux de la Marine qui les avaient alors combattus que nous retrouvons à l'œuvre.

Bien évidemment, l'ellipse est passée depuis et le premier d'entre eux, Kuzan, anciennement connu sous le surnom d'Aokiji n'arbore plus la même tenue, mais n'en reste pas moins dangereux avec ses techniques de glace. Nous retrouvons ensuite Borsalino, alias Kizaru, dont les techniques de lumière restent celles que nous lui connaissons. Il en va de même pour Sakazuki, ou Akainu, qui arbore son ancienne apparence avant de devenir Amiral en chef et utilise donc toujours ses techniques de lave habituelles. Pour ne pas changer, voici une description de chacun d'entre eux provenant du site officiel :

One Piece: Pirate Warriors 4 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. Kuzan (Aokiji) Ancien amiral du QG de la Marine, son vrai nom est Kuzan. Un utilisateur expérimenté qui a mangé le Hie Hie no Mi. Il peut geler les choses autour de lui, transformer son propre corps en glace et également se réformer même s'il est brisé. Après le départ de Sengoku en tant qu'Amiral en chef, Aokiji et Akainu se sont battus pour décider du successeur au poste. Aokiji a été vaincu et a quitté la Marine. Ce qu'il fait depuis est inconnu. Type d'action : Technique Kuzan est capable de geler les ennemis avec les pouvoirs du Hie Hie no Mi. Il pulvérise sans relâche ses ennemis gelés à l'aide de techniques aériennes, infligeant des dégâts les malmenant. Borsalino (Kizaru) Un amiral du QG de la Marine, son vrai nom est Borsalino. Un utilisateur puissant qui a mangé le Pika Pika no Mi, il peut se déplacer et attaquer à la vitesse de la lumière. Les coups normaux ou les attaques coupantes ne fonctionnent pas sur lui. L'unité d'armes humaines Pacifista, dirigée par Sentomaru, est sous son commandement. Type d'action : Aérien Kizaru utilise le Pika Pika no Mi pour devenir un être de lumière. Il a de puissantes attaques de rayon, donne des coups de pied à la vitesse de la lumière, sans problème de distance. Il peut également utiliser ses capacités pour voler. Sakazuki (Akainu) L'Amiral en chef du QG de la marine. Son vrai nom est Sakazuki. Un puissant utilisateur ayant mangé le Magu Magu no Mi, il peut transformer tout son corps en magma. Il n'a pas peur de sacrifier des alliés pour accomplir son devoir. Après que Sengoku a quitté son poste d'Amiral en chef, Akainu a combattu Aokiji pour le rôle et est sorti victorieux. Nommé nouvel Amiral en chef, il travaille maintenant à améliorer le QG de la Marine. Type d'action : Puissance Akainu manipule la lave en utilisant la puissance du Magu Magu no Mi. Il utilise des bras et des jets de magma pour infliger des dégâts écrasants aux adversaires. Des cratères sont créés par une explosion de bombes volcaniques en plus d'autres attaques.

Pour finir, le scan du Weekly Shonen Jump annonçant l'arrivée de Capone dans le jeu circule désormais sur la Toile. La date de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 est fixée au 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

