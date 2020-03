One Piece: Pirate Warriors 4 prend la mer dans sa bande-annonce de lancement riche en action

L'action n'attend pas et la branche japonaise de Bandai Namco enchaîne les vidéos en ce mardi 24 mars pour promouvoir One Piece: Pirate Warriors 4. Après un spot TV centré sur les Empereurs, c'est tout simplement la bande-annonce de lancement qui a été mise en ligne.

Mise en avant de certains nouveaux personnages figurant au roster, rappel des arcs présents dans le mode scénarisé (Alabasta, Enies Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island et Wano Kuni) et déchaînement de techniques à gogo, tous les ingrédients sont réunis pour donner envie aux fans. Rappelons tout de même que du jeu en ligne jusqu'à 4 joueurs sera présent pour s'amuser entre amis sur la Toile, un bon argument de vente par les temps qui courent. Et parce que la vidéo est dédiée aux habitants de l'Archipel, la couverture du tome 96 du manga One Piece s'invite à la toute fin, attention aux spoilers si vous n'êtes pas à jour avec les scans disponibles légalement chaque semaine sur Manga Plus.

Au Japon, One Piece: Pirate Warriors 4 est attendu le 26 mars, tandis que c'est le 27 que le reste du monde pourra le découvrir sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

