Outriders : plateformes, coopération et loot, People Can Fly répond aux questions des joueurs

Comme à chaque fois, Square Enix et People Can Fly ont conclu la Transmission d'Outriders par une petite intervention de Robbie Palmer, community manager d'Outriders pour l'éditeur Square Enix, afin de répondre aux questions des internautes. L'occasion de lever le voile sur quelques détails du titre développé par People Can Fly.

Concernant les plateformes sur lesquelles sera distribué Outriders, les joueurs PC pourront retrouver le jeu sur Steam et l'Epic Games Store, et sur consoles, vous pourrez l'acheter sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Si avec ça, vous ne trouvez pas votre bonheur, sachez qu'une version Google Stadia est également prévue, mais pas avant 2021. Du côté de la progression en coopération, il faudra d'abord terminer le prologue en solo, mais une fois cela fait, vous pourrez rejoindre n'importe quelle partie de vos amis sur invitation, et le jeu vous préviendra s'il s'agit d'un chapitre que vous n'avez pas encore fait, pour éviter les spoilers. Robbie Palmer rappelle au passage que les joueurs pourront trouver un tas d'équipement dans les niveaux d'Outriders pour personnaliser les classes, mais au final, les statistiques ne sont que secondaires, tant que le joueur a du skill. Et pour tous les joueurs qui se posaient des questions quant à la quatrième classe mystère d'Outriders, vous avez aujourd'hui eu votre réponse, il s'agira du Technomage.

Le community manager nous donne encore rendez-vous pour une prochaine Transmission, qui parlera enfin du contenu endgame et mettra un peu plus en avant les capacités du Technomage, vous pouvez toujours poser vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Outriders d'ici la prochaine fois. Outriders est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020, la version Stadia arrivera en 2021. Vous pouvez précommander l'Édition Deluxe à 54,99 € sur Amazon.fr.

