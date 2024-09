Overwatch 2 : d'excellentes nouvelles pour les abonnés du Game Pass et les fans de WoW

Maintenant qu'Activision Blizzard appartient à Microsoft, le constructeur doit capitaliser sur les jeux du studio. Cette semaine, c'est Overwatch 2 qui a été rajouté au Game Pass, une chose plutôt étonnante pour un jeu vidéo free-to-play. Les abonnés peuvent ainsi débloquer du contenu cosmétique.

En reliant votre compte Battle.net à un compte abonné au « Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass pour Consoles ou PC Game Pass » avant le 11 novembre, vous pouvez ainsi obtenir six skins pour vos Héros : Reinhardt carton, D.Va galère-tortue, Hanzo cyber dragon, Genji coureur urbain, Ange abeille et Vital clerc. Bon, normalement, le Xbox Game Pass pour Consoles a été remplacé par le Game Pass Standard, mais l'idée reste la même. En plus de cela, les joueurs pourront débloquer des objets cosmétiques issus des trois dernières Saisons et obtenir un boost d'XP de 10 % pour le Passe de combat.

Par ailleurs, Blizzard a détaillé l'évènement Overwatch 2 x World of Warcraft, célébrant les 20 ans du MMORPG. Comme prévu, les joueurs peuvent retrouver dans la boutique les skins Fatale Sylvanas Coursevent, Reinhardt roi-liche, Zenyatta Thrall et Torbjörn Magni en diamant. Jusqu'au 30 septembre prochain, des défis sont à accomplir pour débloquer des récompenses gratuites, à savoir des porte-bonheur, des tags, des icônes et des cartes de visite.

Enfin, à partir du 24 septembre prochain, des modes de jeu seront disponibles, voici ce qui nous attend :

La première semaine débutera sur les chapeaux de roue avec l’évènement Bataille des bêtes et les créations de la communauté .

débutera sur les chapeaux de roue avec l’évènement et les . En deuxième semaine , vous pourrez profiter de l’évènement Poisson d’avril 2024 et affronter les défis de Crise cosmique .

, vous pourrez profiter de l’évènement et affronter les défis de . Et pour couronner le tout, la troisième semaine vous proposera le retour d’Inverwatch et du mode cache-cache.

