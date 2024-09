Overwatch 2 x World of Warcraft : les sublimes skins de la collaboration dévoilées en vidéo

Grâce à Overwatch 2, Blizzard enchaîne les partenariats avec d'autres franchises, nous avons déjà eu droit à des skins One-Punch Man, Cowboy Bebop ou encore Transformers, mais le studio n'est pas allé chercher bien loin pour réaliser sa prochaine collaboration. Overwatch 2 accueillera dans quelques heures des skins tirées de World of Warcraft.





Le célèbre MMORPG, également développé par Blizzard, célèbre ses 20 ans et le studio lancera dès demain l'évènement Overwatch 2 x World of Warcraft. Nous avions déjà eu droit à un aperçu de la skin Sylvanas Coursevent pour Fatale, mais d'autres personnages auront droit à leurs tenues. La vidéo ci-dessus nous présente les skins Roi Liche pour Reinhardt, Thrall pour Zenyatta et Magni Barbe-de-Bronze pour Torbjörn, version diamants. Les fans espèrent que Genji Illidan et Symmetra Tyrande fassent leur retour dans la boutique. Un mode de jeu temporaire opposant la Horde et l'Alliance devrait également être ajouté pour l'occasion.

Les personnages du monde d’Azeroth seront disponibles dès le 17 septembre dans Overwatch 2, sans doute via quelques Pièces dans la boutique in-game. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Blizzard Battle.net chez Micromania.