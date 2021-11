Overwatch : Blizzard recrute pour un jeu mobile

Overwatch devait être la nouvelle franchise star de Blizzard, mais entre le développement du second opus qui traine et l'absence de mise à jour conséquente dans le premier jeu, force est de constater que la licence semble presque mort-née. Pourtant, le studio ne lâche rien et semble lorgner du côté du mobile.

Même si l'annonce de Diablo Immortal a déçu nombre de fans, le studio peut compter sur le succès de Hearthstone pour se rappeler que le mobile est une plateforme qui fonctionne. Et justement, Blizzard recrute un product manager qui aura comme mission de les aider à « créer les meilleures expériences de jeux mobile au monde » sur plusieurs franchises : « Diablo, Overwatch et Hearthstone ».

Pour le moment, c'est évidemment très vague, mais Blizzard semble vouloir exporter la licence Overwatch sur de nouvelles plateformes. Reste encore à savoir si le titre sera encore un FPS ou dans un tout autre genre. En attendant, les joueurs du premier volet peuvent actuellement obtenir une skin pour Cole Cassidy et retrouver des produits dérivés d'Overwatch sur Amazon.