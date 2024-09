Palworld : des joueurs privés de la version PS5, la faute à Nintendo ?

Lors du PlayStation State of Play de cette semaine, nous avons appris l'arrivée de Palworld sur PS5. Le jeu de survie avec des monstres de Pocketpair a rencontré un franc succès en début d'année sur PC, Xbox et dans le Game Pass, mais les joueurs équipés d'une PlayStation 5 peuvent eux aussi se lancer dans l'aventure, le portage est déjà disponible... mais pas partout.

Dans un bref message publié sur X (ex-Twitter), le développeur Pocketpair annonce que Palworld est disponible dans 68 pays, mais pas au Japon, où « la date de sortie est actuellement indécise ». Le studio s'excuse auprès des joueurs nippons, sans doute impatients de découvrir le jeu, il affirme travailler dur pour sortir ce portage sur PS5 au Japon.

Cependant, Pocketpair n'explique pas la raison de l'absence de Palworld sur les PlayStation 5 japonaises. Un problème de traduction ? Peu probable. Le développeur vient pour rappel de se faire attaquer en justice par Nintendo et The Pokémon Company, avec « une plainte pour violation des droits de brevet ». Les Pals ressemblent sans doute un peu trop à des Pokémons, c'est désormais la justice qui va trancher, mais comme Nintendo et The Pokémon Company sont japonais, cela empêche sans doute la sortie de Palworld au Japon.

En France, Palworld est bien disponible sur PS5, en version numérique, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.