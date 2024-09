Palworld : une grosse annonce imminente pour les joueurs PS5 ?

Véritable phénomène en ce début d'année 2024, Palworld n'est pour l'instant disponible que sur PC Xbox One et Xbox Series X|S. Cela ne l'a pas empêché de séduire des millions de joueurs, via le Game Pass ou non, mais ceux ne possédant pas ces plateformes attendent un portage pour pouvoir découvrir le titre de Pocketpair.

Pourtant, Pocketpair s'est rapproché de Sony Music Entertainment (Japan) pour créer Palworld Entertainment, similaire à The Pokémon Company. Alors, bientôt un portage sur PS5 ? Eh bien il semblerait qu'une annonce puisse se faire dans les prochains jours. Comme l'a remarqué Gematsu, le CESA, qui organise le Tokyo Game Show, a dressé une liste des jeux qui seront présentés cette année, Palworld y était avec les catégorie Steam, Xbox Series X|S et... PlayStation 5.

Le document a rapidement été mis à jour pour supprimer la case PS5, mais tous les fans espèrent désormais qu'un portage de Palworld sur la console de Sony soit annoncé lors du TGS 2024, qui aura lieu du 26 au 29 septembre prochain. Affaire à suivre. Vous pouvez sinon opter pour un mois de Game Pass Ultimate à 14,99 € sur Amazon.