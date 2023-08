Paper Beast : une super nouvelle pour les joueurs PS5 et PSVR 2

En 2020, Pixel Reef lançait Paper Beast, un jeu d'aventure dans un monde onirique avec des créatures mystérieuses et des énigmes à résoudre. Un titre alors sorti sur PC et PlayStation 4, à condition d'avoir un casque de réalité virtuelle (Oculus, HTC Vive ou PSVR) sous la main pour en profiter.

Mais voilà que Pixel Reef, studio fondé pour rappel par Eric Chahi (Another World, Heart of Darkness) annonce aujourd'hui que Paper Beast va être porté sur PS5 et PlayStation VR 2 dans une Enhanced Edition, pour une sortie le mois prochain. L'aventure sera la même, mais le titre bénéficiera des fonctionnalités du nouveau casque VR de Sony, dont un mode de déplacement continu, du HDR, de textures plus détaillées et d'un bac à sable plus étendu. Il sera même possible d'y jouer sur PS5 sans casque, en 4K.

La date de sortie de Paper Beast est déjà fixée au 27 septembre 2023 sur PS5 et PSVR 2, vous pouvez retrouver des accessoires pour le casque de Sony sur Amazon.