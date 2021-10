Visage: Enhanced Edition, le jeu d'horreur lancé sur Xbox Series X et S en vidéo, à quand sur PS5 ?

SadSquare Studio a fait trembler les joueurs sur PC avec Visage, un jeu d'horreur qui était passé par une phase d'Early Access, le studio publiant au compte-gouttes les chapitres de l'aventure. Le titre est depuis sorti sur PlayStation 4 et Xbox One, mais il a aussi droit à une version améliorée pour les consoles de dernière génération.

Visage: Enhanced Edition est disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, comme nous le rappelle SadSquare Studio au travers d'une bande-annonce qui met dans l'ambiance. Le titre tourne en 4K et à 60 fps, et bénéficie de fonctionnalités comme des temps de chargement réduits et le support des retours haptiques des manettes. Avec la DualSense, les joueurs ont même droit à des fonctionnalités avec les gâchettes adaptatives.

Mais cette version PlayStation 5 est un peu en retard, elle sera disponible dans le courant du mois de novembre 2021. Les développeurs précisent au passage que si vous avez déjà Visage sur PS4 ou Xbox One, vous pouvez bénéficier d'une mise à jour gratuite pour jouer avec la Enhanced Edition sur PS5 ou Xbox Series X|S. Enfin, sachez que Visage: Enhanced Edition est inclus dans le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.