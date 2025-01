Un excellent jeu multijoueur avec des animaux annoncé sur PS5

En 2023, l'éditeur Source Technology et le développeur Recreate Games ont lancé Party Animal, un jeu multijoueur de type party game axé sur les combats, avec des contrôles volontairement chaotiques. Un titre dans la lignée de Gang Beasts qui est déjà disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, il a même fait un tour dans le Game Pass avant d'être retiré à la fin du mois dernier.

Mais de nouveaux joueurs vont pouvoir découvrir cet amusant jeu. Les studios annoncent aujourd'hui que Party Animal va prochainement sortir sur PlayStation 5. Aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment, il faut se contenter d'une petite vidéo où Nemo, le corgi, apporte une PS5 sur scène, avant de se faire assommer par des manettes DualSense.

Forge-toi des souvenirs frénétiques mais inoubliables avec tes potes dans Party Animals. Mets-les en rogne de centaines de façons différentes, ou jouez ensemble pour éliminer les autres. Le travail d'équipe est un atout indispensable, surtout quand on se bat pour un ourson en gélatine.

