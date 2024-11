Path of Exile 2 : early access, classes de personnage, endgame, le résumé du GGG Live

Grinding Gear Games devait lancer Path of Exile 2 il y a 10 jours, mais il a décidé de repousser la sortie au 6 décembre 2024, afin de peaufiner le développement et surtout les serveurs. Pour nous faire patienter, le studio a organisé récemment un GGG Live afin de dévoiler de nombreuses informations sur son hack'n slash free-to-play qui compte bien ne pas trembler face à Diablo IV.

Packs de mécénat, classes de personnages jouables, activités endgame, Grinding Gear Games nous dit tout, voici ce qu'il faut savoir sur Path of Exile 2 avant sa sortie en accès anticipé le mois prochain :

Embarquez pour une grande aventure





Débloquez une myriades de récompenses virtuelles et réelles grâce aux packs de mécène, qui permettent aux détenteurs de comptes d'accéder au jeu en avance à partir du 6 décembre. Les joueurs vétérans qui ont obtenu le titre de mécène à vie sur Path of Exile 1 recevront une clé d'accès anticipé.

Recevez des récompenses exclusives, tels que le T-shirt, le sweat à capuche et l'artbook de Path of Exile 2, avec le pack de mécène du Libérateur de Wraeclast. Les détenteurs du pack de mécène du Thaumaturge du Vaal recevront quant à eux au moins deux clés d'accès anticipé. Commencez les fêtes de fin d'année en offrant une clé supplémentaire à un ami ou à un autre joueur, et faites la fête ensemble !

Progression approfondie des personnages pour ceux qui cherchent à se développer sur la durée





Pour chacune des six classes de personnage jouables lors de l’accès anticipé, les joueurs auront accès à deux classes d'ascendance lors de leur progression end game :

Moine - Rapide, furieux et mortel. Rejoignez et quittez rapidement le combat avec le moine, qui manie le Quarterstaff, ou balancez des coups de poing en succession rapide sans arme. Le Moine dispose de nombreuses mécaniques qui impliquent de surenchérir pour maintenir sa dynamique dans le combat, ce qui est utile pour les combats de boss.

Invoker : L'Invoker manie les éléments avec aisance pour utiliser son pouvoir afin de devenir un Elemental Avatar. L'Invoker est également un maître de Spirit, ce qui lui permet d'utiliser de nombreuses capacités sans lever le petit doigt.

: L'Invoker manie les éléments avec aisance pour utiliser son pouvoir afin de devenir un Elemental Avatar. L'Invoker est également un maître de Spirit, ce qui lui permet d'utiliser de nombreuses capacités sans lever le petit doigt. Acolyte of Chayula : Il échange la maîtrise de Spirit contre Darkness, une ressource qui peut être utilisée pour absorber et infliger des dommages. En invoquant le pouvoir depuis le Breach, il échange de l’affinité élémentaire contre du Chaos.

Guerrier - Vous préférez un combat de mêlée plus lent mais aussi plus brutal ? Le Guerrier est le personnage cogneur par excellence, qui peut lancer des attaques imposantes sur les ennemis plus petits, et briser l’armure des autres.

Titan : Le Titan se concentre sur les étourdissements, les coups et la défense musclée. Faites appel à vos ancêtres pour booster vos coups. Poussez vos ennemis au sol et repoussez toute attaque.

: Le Titan se concentre sur les étourdissements, les coups et la défense musclée. Faites appel à vos ancêtres pour booster vos coups. Poussez vos ennemis au sol et repoussez toute attaque. Warbringer : Ce redoutable combattant de première ligne invoque des esprits ancestraux pour écraser ses ennemis et possède une voix si puissante que ses Warcries peuvent faire exploser les ennemis qui sont tombés.

Rôdeuse - La Rôdeuse est pleine de ressources et peut tirer tout en se déplaçant. Avec de nombreuses compétences d'évasion dans son arsenal, profitez d’une grande rapidité et d’une grande mobilité au combat avec la Rôdeuse.

Deadeye : Cette experte en tir peut abattre ses ennemis avec style. Elle est rapide comme l’éclair et peut encocher des flèches supplémentaires à chaque tir.

: Cette experte en tir peut abattre ses ennemis avec style. Elle est rapide comme l’éclair et peut encocher des flèches supplémentaires à chaque tir. Pathfinder : La Pathfinder est une experte en flacons et en poisons. Elle peut transformer des potions de mana en armes chimiques et empiler des poisons à sa guise.

Mercenaire - Le mercenaire manie une arbalète mortelle qui peut être chargée avec différents types de munitions, offrant polyvalence, puissance et mobilité.

Witchhunter : Le Witchhunter est spécialisé dans l'élimination des ennemis les plus mortels. Doté de défenses supplémentaires contre la magie et de la capacité de briser la concentration de ses ennemis, il est parfaitement adapté pour massacrer les lanceurs de sorts.

: Le Witchhunter est spécialisé dans l'élimination des ennemis les plus mortels. Doté de défenses supplémentaires contre la magie et de la capacité de briser la concentration de ses ennemis, il est parfaitement adapté pour massacrer les lanceurs de sorts. The Gemling Legionnaire : Améliorez vos capacités en encastrant des Gems directement dans votre chair. Le Gemling Legionnaire peut utiliser plus de compétences que n'importe quelle autre classe, et plus il en utilise, plus il devient puissant.

Sorcière - Invoquez une armée de serviteurs morts-vivants à votre guise. La sorcière peut lancer de puissants sorts de chaos et infliger des dégâts au fil du temps à ses ennemis. Les fans de ce personnage découvriront peut-être qu'ils pourront invoquer davantage de serviteurs cette fois-ci.

Blood Mage : Devenez un maître de l'énergie vitale. La Blood Mage utilise sa propre vie comme ressource pour semer la destruction chez ses ennemis.

: Devenez un maître de l'énergie vitale. La Blood Mage utilise sa propre vie comme ressource pour semer la destruction chez ses ennemis. Infernalist : L'Infernalist transcende le besoin de mana, créant à la place de la chaleur lorsqu'elle lance des sorts. Avec un chien infernal à ses côtés, elle peut même devenir un démon.

Magicienne - En soumettant les éléments à sa volonté, la Magicienne déchaîne la dévastation et le chaos sur ses ennemis grâce à la magie élémentaire. Cette lanceuse de sorts classique tisse une rafale de magie élémentaire à distance.

Stormweaver : Devenez un maître des éléments capable de lancer des sorts plus rapidement, de frapper plus fort, de geler et de choquer les ennemis en masse. La Stormweaver peut même invoquer des Elemental Storms dévastatrices.

: Devenez un maître des éléments capable de lancer des sorts plus rapidement, de frapper plus fort, de geler et de choquer les ennemis en masse. La Stormweaver peut même invoquer des Elemental Storms dévastatrices. Chronomancer : La Chronomancer utilise une puissante magie temporelle pour réinitialiser les temps de recharge, ralentir les ennemis en sa présence et même geler le temps.

D'autres classes de personnages seront ajoutées à Path of Exile 2, et elles disposeront d'autant de compétences et d'options que celles de l'accès anticipé. En ce qui concerne les compétences, le jeu proposera des centaines de gemmes de compétence qui confèreront des compétences actives dévastatrices.

Pour découvrir toutes les compétences actives, les joueurs peuvent simplement ouvrir le menu des gemmes, ce qui leur permettra de choisir une compétence existante à améliorer ou d'en choisir une nouvelle. Chaque compétence pourra être modifiée par cinq gemmes de soutien, qui changeront leur effet de manière radicale. Amusez-vous à combiner, mélanger et assortir les gemmes pour créer un personnage qui corresponde à votre style de jeu. Les joueurs ne seront pas limités dans l'ajout de compétences passives ; toutes les compétences pourront être utilisées dans n'importe quelle classe tant qu'elles remplissent les prérequis.

Du contenu de haut niveau





Terminer la campagne n'est que le début. La fin de Path of Exile 2 comprend d'innombrables zones dans différents environnements, de l’artisanat, des boss difficiles, des rencontres uniques, et bien plus encore. Déverrouillez de nouveaux chemins et explorez davantage le monde de Wraeclast.

Au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans le jeu, ils obtiendront un accès spécial à des arbres de compétences passives spéciales, qui pourront améliorer les récompenses et modifier le fonctionnement de certaines mécaniques de jeu. Attention : à mesure que les récompenses deviendront meilleures, le niveau de difficulté augmentera également.

Les joueurs débloqueront le mode difficulté Cruel une fois qu'ils auront terminé l’aventure : ils pourront ainsi la reprendre du début dans un cadre beaucoup plus difficile ; les monstres seront plus difficiles à tuer mais ils lâcheront de meilleures récompenses. Faites attention, car ce mode vous réserve plusieurs surprises. La difficulté Cruel sera supprimée une fois l’accès anticipé terminé lancé et remplacée par des actes supplémentaires.

L'épreuve des Sekhemas

L'Ascendance dans Path of Exile 2 nécessite d’accomplir de grandes épreuves, que vous découvrirez au fur et à mesure de votre progression dans la campagne. L'Épreuve des Sekhemas mettra à l’épreuve votre force, votre volonté, votre ruse et votre patience, grâce à ses mécaniques de roguelike. Chaque salle comportera des défis à relever et des récompenses à obtenir. À chaque étage, les joueurs devront affronter de puissants boss qui mettront leurs limites à l'épreuve. L'Épreuve de Sekhemas s'étendra jusqu'à la fin du jeu, ajoutant plus de contenu, de possibilités de progression, et de récompenses uniques mais aussi un pouvoir de joueur qui ne pourra être obtenu qu'à l'issue de l'Épreuve.

L'épreuve du dieu du chaos

En explorant la jungle de Vaal, les joueurs découvriront le Temple du Chaos, qui introduira une autre voie d'Ascendance dans Path of Exile 2. Pour accéder à l'Épreuve, il faudra obtenir un jeton d'une étrange entité connue sous le nom de Maître de l'Épreuve. Lorsque vous entrerez dans chaque salle de l'Épreuve, le Maître de l'Épreuve la remplira de dangers pour tester votre engagement. Après chaque salle, vous devrez faire un choix. Prenez les récompenses que vous avez gagnées jusqu'à présent ou pariez à quitte ou double : améliorez vos récompenses, mais prenez plus de risques.

Expédition

Les colons kalguuriens ont découvert d'anciens sites funéraires contenant des artefacts perdus du Verisium, et ils veulent que vous les aidiez à les déterrer, à l'aide d'explosifs. Les kalguuriens ont marqué les endroits où se trouvent les reliques. Placez des explosifs du mieux que vous pourrez pour en déterrer le plus possible.Attention toutefois : la corruption a ramené les cadavres de leurs ancêtres à la vie, vous devrez donc faire un petit nettoyage avant de pouvoir récupérer les artefacts. Vous pourrez également trouver des vestiges, dont la destruction ne fera qu'attiser la colère de ces morts vivants. Chaque fois que vous en ferez exploser un, les monstres suivants deviendront plus puissants, mais aussi plus gratifiants.

Rituel

Les autels rituels sont des sites sacrificiels construits par le mystérieux Roi des Brumes. Les autels rituels exigent un tribut. Chaque monstre que vous abattrez dans le cercle nourrira l'autel. Après le sacrifice, touchez-le pour commencer le rituel. Les monstres que vous venez de tuer seront ressuscités par la magie noire du Roi des Brumes, et vous devrez vous battre pour survivre. Le tribut que vous avez offert à l'autel pourra ensuite être dépensé pour acheter de puissants objets.

Délire

Certaines cartes ont été touchées par la folie. Une entité mystérieuse s'intéresse à vous. Traversez le miroir et vous verrez vos cauchemars prendre vie. Lorsque vous toucherez un miroir, les brumes du délire se répandront dans la zone et infecteront votre esprit. Vous devrez rester dans la brume pour entretenir le cauchemar, qui est aussi profitable que terrifiant. Tout ce que vous tuerez augmentera la quantité de récompenses. Cependant, plus vous vous enfoncez dans la brume, plus les monstres seront puissants. Veillez à ne pas vous éterniser.

Pinacle

En cartographiant le monde, vous tomberez peut-être sur une forteresse géante avec un pilier de flammes et de cendres s'élevant en son centre, qui a émergé des souterrains. Elle est entourée d'un énorme labyrinthe plein de dangers. De nombreuses nouvelles mécaniques de jeu apparaîtront dans les zones de fin de partie. Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs pourront gagner des points à dépenser pour améliorer leurs arbres de compétences, ce qui leur permettra de personnaliser leur expérience en fin de partie. Il y aura beaucoup plus à découvrir une fois que les joueurs auront terminé la campagne scénarisée.