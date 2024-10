Pathologic 3 nous fera trembler en voyageant dans le temps

Ice-Pick Lodge développe des jeux pour le moins singuliers. Outre Knock-knock et Know by Heart, le studio est surtout connu pour ses titres à l'atmosphère sombre, à savoir The Void et les Pathologic. Cette dernière franchise compte deux opus, mélangeant les mécaniques de FPS, de survival-horror et de survie, mais voilà qu'un troisième volet vient d'être annoncé.

Ice-Pick Lodge et l'éditeur HypeTrain Digital viennent de dévoiler Pathologic 3, un nouveau jeu de rôle narratif à la première personne. Ce nouveau titre suivra Daniil Dankovsky, un jeune docteur à la recherche des secrets de l'immortalité qui se retrouve dans une petite ville qui va être ravagée par la peste en 12 jours. Bien évidemment, le docteur va tout faire pour sauver la ville de Gorkhon, mais il ne sera pas au bout de ses surprises.

En tant que bon docteur, Daniil pourra examiner des patients, diagnostiquer des malades, prescrire des traitements, imposer des quarantaines, vacciner la population et même déployer des patrouilles pour imposer un couvre-feu. Chaque action aura des répercussions sur la ville et ses habitants. Pour éviter la mort du village en 12 jours, le docteur aura un atout de taille : la capacité de voyager dans le passé ou le futur pour modifier le destin des habitants et trouver des réponses à ses questions.

Pathologic 3 promet déjà d'être dans la lignée des deux précédents opus, mais avec davantage d'ambitions. Le jeu sortira en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver Pathologic Classic HD à 12,99 € sur GOG.com.