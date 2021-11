Pikmin Bloom : voici à quoi ressemblera la première Journée Communauté

Le concept de Journée Communauté a été introduit par Niantic dans Pokémon GO et réutilisé dans Harry Potter: Wizards Unite, le titre qui va pour rappel fermer ses serveurs en janvier prochain. Pas étonnant donc de le retrouver dans Pikmin Bloom, la nouvelle aventure nous encourageant à marcher lancée cette semaine.

Niantic avait promis que des évènements mensuels inciteraient les adeptes à jouer au même moment, et il ne faudra pas tarder pour en découvrir un. Le premier Community Day aura lieu le samedi 13 novembre de 9h00 à 18h00 et nous permettra d'obtenir des bonus sur la pousse de Pikmin, les fruits et les grandes fleurs, et même de débloquer un badge commémoratif si vous réalisez 10 000 pas dans le temps imparti.

Le 13 novembre (samedi), Pikmin Bloom organisera son premier événement spécial : la journée de la communauté. Les pousses dans votre sac de culture pousseront plus vite que d'habitude lorsque vous marchez en plantant des fleurs, et les fruits produiront également plus de nectar. Par ailleurs, les joueurs qui auront fait 10 000 pas ce jour-là recevront un badge spécial pour leur profil ! Prêt à marcher ? Voici tout ce que vous devez savoir : Date : Samedi 13 novembre 2021 Heure : de 9h00 à 18h00 (heure locale) Récompenses intégrées : Les pousses de Pikmin de votre sac de culture bénéficieront d'une vitesse de croissance accrue de 50 % ;

Les fruits vous offriront 100 % de nectar en plus ;

Les joueurs qui effectuent 10 000 pas ou plus lors de cette journée se verront attribuer un badge spécial « Membre de la journée de la communauté » ;

Les grandes fleurs écloront en pensées. Nous prévoyons la tenue d'autres événements pour permettre à nos joueurs de se réunir et de remplir le monde de fleurs, alors n'oubliez pas de nous suivre sur le réseau social de votre choix pour ne rien manquer. Veuillez respecter votre environnement et suivre les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pikmin Bloom. Les événements à venir sont susceptibles d'être modifiés. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'accepter de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour ne rien manquer.

Comme ça, vous savez désormais à quoi ressembleront les Journées Communauté de Pikmin Bloom. À part ça, Pikmin 3 Deluxe est lui disponible sur Nintendo Switch à partir de 52,83 € sur Amazon.fr.