Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition se lance sur PS4 et Xbox One en vidéo

Comme annoncé en fin d'année dernière, c'est aujourd'hui que débarque Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour fêter ça, Versus Evil et Obsidian Entertainment partagent une bande-annonce de lancement :

Cette version du jeu de rôle regroupe ainsi tout le contenu additionnel sorti jusqu'ici, pour une durée de vie énorme. Les studios rappellent au passage qu'une édition collector est également proposée sur PS4 et Xbox One, avec une boîte premium, le jeu et ses DLC, une statuette de 25 cm d'Od Nua, un porte-clé et un autocollant avec le logo du jeu. Il faudra tout de même débourser 129,99 €.

Pour rappel, Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition est également attendu sur Nintendo Switch dans le courant de l'année.