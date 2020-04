Pistol Whip : le FPS rythmique et psychédélique en VR annoncé sur PS4

En novembre dernier, Cloudhead Games lançait sur PC Pistol Whip, un jeu de tir à la première personne aussi nerveux que musical, jouable uniquement en réalité virtuelle sur Steam, Oculus Quest ou Viveport. Le titre a séduit les joueurs et la critique, il a remporté le prix du Jeu immersif de l'année aux DICE Awards 2020 et nommé dans la catégorie Meilleur jeu en VR/AR aux GDC Choice Awards 2020, et il va prochainement débarquer sur PlayStation 4.

C'est via le blog PlayStation que Cloudhead Games a annoncé la bonne nouvelle, en revenant sur les origines de Pistol Whip. Comme il fallait s'en douter, le titre s'inspire fortement du cinéma d'action hollywoodien, que ce soit avec John Wick ou Equilibrium, mais également d'autres jeux en réalité virtuelle tels Beat Saber et SUPERHOT. Les développeurs recommandent d'ailleurs l'utilisation des manettes PlayStation Move pour une meilleure immersion, « comme un vrai dur à cuire de films d’action », et rappellent le principe de Pistol Whip :

Si le jeu vous intéresse et que vous avez un PlayStation VR, un peu de patience, Pistol Whip sera disponible dans le courant de l'été 2020 sur PS4.