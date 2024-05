Pixmania : pour profiter du high-tech au meilleur prix !

Article sponsorisé par Pixmania

Pixmania a en effet été créé en 2000, mais a surtout été relancé par ses fondateurs originaux en 2022 avec une orientation modifiée. Le site est en effet désormais une marketplace dédiée aux mobiles et appareils high-tech neufs et reconditionnés, comme les montres connectées, ordinateurs portables, casques, écouteurs,...mais aussi dans l'univers du jeu vidéo avec la console PS5, ou les Xbox, Switch...



Pour les acheteurs, le site offre de multiples avantages comme par exemple :

Le paiement en mensualités jusqu’à 36x,

La possibilité de faire reprendre son ancien appareil avec les montants des reprises directement déduits des mensualités dès l'achat,

Des produits certifiés Apple européens,

La livraison gratuite et rapide,

Des vendeurs certifiés,



Le rachat d'appareils même en mauvais états et/ou non fonctionnels,

Une garantie de 2 ans,

...



Pixmania propose ainsi l'option Pixcare qui étend la garantie de 2 à 3 ans et couvre les réparations pour tous types de dommages en assurant la protection et la durabilité de votre appareil : réparation écran et face arrière, batterie remplacée, et jusqu'à 80 € d'accessoires offerts (coque...). Le tarif dépend de la valeur de votre appareil et commence à partir de 69,99 € comptant ou 2,38 €/mois pendant 36 mois.

Vous pouvez également vendre vos appareils avec le service Pixtrade. Il vous suffit de faire estimer le prix de votre appareil en moins de 2 minutes via un questionnaire, et si le montant vous convient de renvoyer le produit grâce à une étiquette prépayée ou à un kit d'expédition fourni, de suivre l'avancement de votre reprise dans votre espace client, puis, une fois le diagnostic confirmé, de recevoir votre paiement en virement ou sur votre cagnotte.

A noter que vos appareils renvoyés seront alors reconditionnés en France et pourront vivre une nouvelle vie pour une économie circulaire (et écologique !).

La double reprise vous est également proposée et vous permet de vendre votre ancien appareil jusqu’à 800 €, le montant de la reprise étant directement déduit du prix du nouveau produit acheté ! Pour cela il vous suffit de sélectionner le prix "double reprise" sur le produit que vous souhaitez acheter et d'envoyer le produit que vous souhaitez vendre (il est possible d'attendre la réception du nouveau produit acheté avant de renvoyer le vôtre). Ensuite, vous pourrez retourner gratuitement votre nouvel appareil à la fin de la durée choisie. A noter que dès votre achat, Pixmania garantit un montant de reprise fixé à l'avance, qui sera donc intégré directement à vos mensualités.

Pixmania, une nouvelle marketplace très intéressante à découvrir donc.