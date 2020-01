Playful Studios (Super Lucky's Tale) licencie des développeurs

Playful Studios est surtout connu pour Super Lucky's Tale, un jeu de plateforme 3D à l'ancienne avec un petit renard qui a rencontré un joli succès critique, mais malheureusement, le studio vient d'annoncer des licenciements.

Comme l'expliquent Paul Bettner et Katy Drake Bettner dans un communiqué publié sur le site officiel du studio, Playful Studios a recruté de nombreuses personnes pour développer le jeu VR Lucky's Tale, sa version classique Super Lucky's Tale et sa version améliorée New Super Lucky's Tale, mais il doit désormais s'adapter au marché. Cela passe donc par des licenciements :

Depuis 2012, nous avons eu l'incroyable opportunité de collaborer avec certains des développeurs les plus talentueux de notre industrie, pour créer des licences uniques et appréciées, et des jeux originaux chéris. Nous avons créé et distribué plusieurs titres sur une gamme de plateformes à des millions de joueurs dans le monde, et nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par nos équipes en cours de route. Pendant ce temps, nous avons pris des risques importants pour agrandir notre studio, nous avons osé rêver grand et nous avons travaillé dur pour saisir ces opportunités incroyables avec nos amis.

Les changements continus sur le marché mondial du jeu vidéo nécessitent que Playful fasse évoluer son approche du développement et de la production de nos projets actuels et futurs. Le studio pivotera vers un modèle de production plus rationalisé basé sur le développement des jeux distribués et des équipes dynamiques, basées sur des projets.

Dans le cadre de cette transition dans notre modèle d'exploitation, nous avons pris la décision extrêmement difficile de réduire considérablement notre personnel à temps plein, à compter d'aujourd'hui. Nous avons vraiment le cœur brisé de nous séparer de bon nombre de nos amis et collègues. Ce sont des gens qui ont investi leur cœur dans chaque jeu créé par Playful, qui nous ont soutenus à chaque étape du processus, et ont vraiment fait de ce studio ce qu'il est aujourd'hui. Nous travaillerons en étroite collaboration avec chaque personne touchée par cette transition pour l'aider à progresser.

Cordialement,

Paul Bettner et Katy Drake Bettner