PlayStation : une fonctionnalité sociale bientôt supprimée sur PS5 et PS4

Depuis ce lundi 6 novembre 2023, les joueurs ont pu voir passer une notification depuis leur PS5, qui annonce une bien mauvaise nouvelle, du moins si vous êtes du genre à prendre de nombreuses captures d'écran ou vidéos en jeu pour les partager ensuite avec le reste du monde sur Twitter / X. En effet, il ne sera bientôt plus possible de le faire, aussi bien sur PlayStation que sur PS4, car l'intégration ne sera plus prise en charge à compter du 13 novembre. Si la raison n'est pas donnée, nous savons très bien que les nombreux changements plus que douteux opérés ces derniers mois par Elon Musk n'y sont pas pour rien. PlayStation n'a sans doute pas envie de payer pour utiliser l'API, tout comme Xbox depuis avril dernier. C'est tout de même dommage, car la fonctionnalité était là depuis l'arrivée de la PlayStation 4 en 2013, soit une décennie de partages entre les membres de la communauté, ruinée par les décisions d'un seul homme...

Si nous n'avons personnellement pas pu voir cette notification depuis notre console, le visuel ayant été partagé par Wario64, le site officiel en fait lui bien mention dans sa partie sur les remarques importantes et voici le message en question :

À compter du 13 novembre 2023, l'intégration avec X (anciennement Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4. Ceci inclut la possibilité de voir du contenu publié sur X sur une PS5/PS4, mais aussi de publier et d'afficher du contenu, des trophées ou toute autre activité liée au jeu sur X directement depuis une PS5/PS4 (ou d'associer un compte X à cet effet). Pour savoir comment partager des captures de jeu depuis une PS5, cliquez ici et, pour PS4, cliquez ici.

Une page va donc se tourner, mais cela n'empêchera pas de procéder par des moyens détournés comme la PS App pour smartphones afin de diffuser vos plus beaux clichés pris via des modes Photos ! Quant aux vidéos, il ne restera donc plus que YouTube de pris en charge.

