PlayStation Playmakers : des ambassadeurs de renom nommés par SIE, dont LeBron James et la Française Lisa Zimouche

Si PlayStation a déjà réalisé de nombreuses opérations commerciales avec des célébrités de tous bords ces dernières années, il va aller encore plus loin avec l'initiative PlayStation Playmakers. Les Playmakers seront en effet des stars « fans et passionnés de PlayStation », qui auront parfois droit à des accès exclusifs à des jeux et aux coulisses de leur développement, afin « d'offrir des expériences uniques » aux joueurs.

Les premières célébrités qui font office d'ambassadeurs PlayStation sont le basketteur étasunien LeBron James, le chanteur de country Jimmie Allen, l'acteur King Bach, le professionnel du BMX Nigel Sylvester, la basketteuse NaLyssa Smith, les footballeurs de la NFL Ja’Marr Chase et CeeDee Lamb, la footballeuse freestyle française Lisa Zimouche, le footballeur belge Romelu Lukaku, et le créateur de contenu brésilien Julio Cocielo. Ce « réseau de talent dynamique » va évoluer et croitre au fil du temps, et donnera lieu à des collaborations qui mettront en lumière les qualités de la PS5 et du PSVR 2.

Eric Lempel, vice-président senior et responsable du marketing mondial chez Sony Interactive Entertainment, n'a pas encore donné d'exemple d'initiatives concrètes dans l'interview révélant le projet, mais nous devrions vite retrouver tous ces PlayStation Playmakers sous le feu des projecteurs. Vous pouvez vous procurer la PlayStation 5 en bundle avec God of War Ragnarök à partir de 619,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PS5 : SIE confirme l'augmentation des stocks et diffuse une publicité live-action avec Marvel's Spider-Man 2 pour débuter 2023