PlayStation Plus japonais : les jeux de janvier 2020 dévoilés

Sony Interactive Entertainment communique enfin sur les jeux offerts aux abonnés du PlayStation Plus japonais. En Occident, nous pouvons mettre la main sur une compilation sympathique, Uncharted: The Nathan Drake Collection, et un titre totalement délirant, Goat Simulator.

Et pour nos amis de l'Est ? Eh bien, ils ont droit à... la même chose. En outre, il est possible de récupérer un fond d'écran coloré à l'effigie de Project Sakura Wars. Pour les concernés, sachez que les jeux sont disponibles jusqu'au 3 février 2020.

Tout est dit !