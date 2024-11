PlayStation Plus : les jeux ajoutés à la formule Premium en décembre 2024 pour le 30e anniversaire dévoilés

En parallèle de l'annonce du programme des jeux offerts en décembre 2024 à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment a également dévoilé plusieurs initiatives dans le cadre du 30e anniversaire de la première PlayStation. Certaines seront réservées aux abonnés Premium et c'est ce qui nous intéresse à présent. Pour commencer, une version d'essai de l'acclamé et populaire Warhammer 40,000: Space Marine 2 va permettre à encore plus de joueurs de le découvrir. Cette dernière sera disponible la semaine prochaine, le mardi 3 décembre.

Ensuite, ce sont les prochains titres classiques qui ont été dévoilés, d'excellents jeux auxquels vous pourrez accéder à compter du mardi 10 décembre. Compte tenu de la date rapprochée, nous ne devrions pas patienter bien longtemps avant de découvrir le reste du programme contrairement à d'habitude, fêtes de fin d'année obligent.

PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Sly 2: Association de Voleurs (PS2)

Sly 3: Honor Among Thieves (PS2)

Jak & Daxter: The Precursor Legacy (PS2)

Enfin, un tirage au sort va avoir lieu pour faire gagner 30 joueurs par pays (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chypre, Corée, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan. Malaisie et Hong Kong) pas moins de 30 mois d'abonnement au PlayStation Plus Premium.

Là où le bât blesse, c'est qu'il faut déjà disposer d'un abonnement Premium (Deluxe dans certains territoires) et jouer à un titre du Catalogue des classiques entre le 10 et le 23 décembre pour être éligible. Bref, c'est un bon moyen pour SIE afin d'attirer quelques joueurs supplémentaires sur son offre la plus onéreuse.

