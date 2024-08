PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en août 2024 dévoilés, une sélection sauvage en vue

À force, nous sommes habitués à ce que les jeux ajoutés aux Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium ne soient pas tout à fait récents. La sélection du mois d'août 2024 ne dérogera pas tellement à la règle avec en tête de liste l'excellent The Witcher 3: Wild Hunt, à priori sans ses DLC... Nous retrouvons également dans le lot le Monster Hunter-like d'Omega Force et Electronic Arts, Wild Hearts, qui est sorti l'an dernier. Les fans de Sword Art Online pourront eux accéder à pas moins de cinq jeux de la licence, une jolie manœuvre pour préparer l'arrivée du prochain épisode, tandis que c'est la trilogie TimeSplitters qui s'invitera côté rétrogaming, de quoi faire oublier l'annulation d'une éventuelle suite et la fermeture du studio par Embracer.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 15 jeux qui seront ajoutés le mardi 20 août.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)

Wild Hearts (PS5)

Cult of the Lamb (PS5, PS4)

Ride 5 (PS5)

Watch Dogs 2 (PS4)

Sword Art Online: Last Recollection (PS5, PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4)

Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4)

Sword Art Online: Hollow Realization (PS4) PlayStation Plus Premium | Jeux PSVR 2 et Catalogue des Classiques Vacation Simulator VR (PSVR 2)

TimeSplitters (PS2)

TimeSplitters 2 (PS2)

TimeSplitters: Future Perfect (PS2)

Sword Art Online: Lost Song (PS4)

