PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en novembre 2022 dévoilés

En plus des jeux offerts à tous les abonnés dans le cadre de l'offre PlayStation Plus Essential, Sony Interactive Entertainment ajoute régulièrement diverses productions à son catalogue Extra et Premium. Pour ce mois de novembre, une partie était déjà connue depuis quelques jours, puisque tout un tas d'anciens épisodes de Ratchet & Clank encore non disponibles de cette manière vont faire leur arrivée dans le service à l'occasion des 20 ans de la licence.

Et il y aura du lourd avec le FPS compétitif phare d'Ubisoft Rainbow Six Siege, le TPS multijoueur The Division 2, tous les principaux Kingdom Hearts, ainsi que l'inévitable, mais tout de même étonnante arrivée de Skyrim. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des ajouts prévus pour le mardi 15 novembre.

PlayStation Plus Extra et Premium The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (PS5, PS4)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS5, PS4)

Kingdom Hearts III (PS4)

Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 ReMIX (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition (PS5, PS4)

Tom Clancy’s The Division 2 (PS4)

Tom Clancy’s ghost Recon Breakpoint (PS4)

Chorus (PS5, PS4)

What Remains of Edith Finch (PS4)

The Gardens Between (PS5, PS4)

Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4) PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank 2 (PS3)

Ratchet & Clank 3 (PS3)

Ratchet: Gladiator (PS3)

Ratchet & Clank : Opération Destruction (PS3)

