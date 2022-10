PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en octobre 2022 dévoilés

Outre le lancement du programme PlayStation Stars qui a débuté dans la dernière zone regroupant l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est le PlayStation Plus qui fait parler de lui et plus précisément ses offres Extra et Premium. En effet, lors de l'annonce des jeux offerts aux abonnés en octobre dans le cadre de la formule de base Essential, il avait été dit qu'il faudrait patienter jusqu'à « plus tard dans le mois » pour les découvrir. Il était donc bien question d'octobre et nous découvrons à présent les sélections pour chaque catégorie.

Nous savions déjà que plusieurs jeux Yakuza feraient leur arrivée dans le service cette année et c'est donc dès le mardi 18 octobre qu'ils seront accessibles si vous avez la formule Premium. Du reste, de nombreux jeux Assassin's Creed et Dragon Quest sont au rendez-vous, entre autres. Étrangement, la vidéo ci-dessous de PlayStation Access mentionne Ridge Racer 2, qui ne figure ni dans le communiqué de presse de SIE ni sur le PlayStation Blog. Nous vous tiendrons au courant si plus d'infos à ce sujet sont données.

PlayStation Plus Extra et Premium Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition (PS5, PS4)

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Édition Ultime (PS4)

Assassin's Creed Odyssey (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes : Le Crépuscule de l'Arbre du Monde (PS4)

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition (PS4)

Inside (PS4)

The Medium (PS5)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: Inde (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: Russie (PS4)

Assassin's Creed III Remastered (PS4)

Assassin's Creed Syndicate (PS4)

Hohokum (PS4) PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Limbo (PS3)

Ultra Street Fighter IV (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

