PlayStation Portable : Sony travaillerait sur une PSP bien plus puissante, mais qui pourrait décevoir

La PlayStation Portable de Sony est une console marquante pour toute une génération de joueurs, surtout ici sur GAMERGEN.COM, notre aventure ayant débuté avec PSPGen. Produite entre 2004 et 2015, la console portable était capable de faire tourner des jeux aux graphismes similaires à la PS2, elle a cumulé plus de 70 millions de ventes et sa successeur la PSVita n'a clairement pas rencontré le même succès...

En fin d'année dernière, Sony a lancé le PlayStation Portal, une machine permettant de jouer en nomade, mais en cloud gaming seulement, limitant grandement son intérêt. Cependant, le constructeur japonais semble préparer une nouvelle vraie console portable, dans la lignée de la fameuse PSP. Des rumeurs circulent depuis quelques mois, mais tout récemment, c'est le journaliste russe Anton Logvinov qui en rajoute une couche. Ce dernier avait déjà annoncé l'arrivée de jeux PlayStation sur PC, il semble donc bien renseigné et affirme ici que Sony travaillerait sur une nouvelle PSP, capable de faire tourner des jeux PS4, mais il y a un hic :

D'ailleurs, je peux confirmer que Sony prépare la sortie d'une nouvelle PSP, mais bon sang, il n'y a que des jeux PS4 dans la gamme de lancement, qui sont généralement disponibles sur PC, et donc sur SteamDeck. Les revendeurs sont plutôt sceptiques.

Une PlayStation Portable nouvelle génération, capable de faire tourner des jeux PlayStation 4 en nomade, c'est un peu le rêve pour les joueurs, mais s'il fallait se contenter du catalogue déjà porté sur ordinateurs, l'intérêt serait grandement limité. Déjà, car les titres sont peu nombreux par rapport au catalogue complet de la PS4, mais surtout, car des machines concurrentes existent déjà : Steam Deck, MSI Claw, Lenovo Legion Go, ASUS ROG Ally, nous avons l'embarras du choix.

Anton Logvinov rajoute que les revendeurs ne sont pas enjoués, mais Sony pourrait leur cacher des choses pendant cette phase de conception. Une console hybride, capable de faire tourner des jeux PS4 nativement et des titres PS5 en cloud gaming, serait l'idéal. Restera à connaître le prix. Si le jeu vidéo en streaming vous intéresse, le PlayStation Portal est disponible contre 219 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.