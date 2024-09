PlayStation State of Play : de nombreuses annonces en approche avant le TGS à un horaire toujours aussi tardif

Le mois de septembre a déjà été bien mouvementé du côté de Sony Interactive Entertainment et ce n'est clairement pas terminé, bien au contraire. Avant l'ouverture des portes du Tokyo Game Show 2024, c'est donc un inévitable State of Play qui va venir mettre en avant les prochaines nouveautés dans l'écosystème PlayStation. Le dernier en date remonte pour rappel à mai et avait été l'occasion pour la firme de présenter Concord, qui a depuis fait un flop monumental à son lancement au point de directement fermer ses serveurs, d'introduire l'excellent ASTRO BOT et LEGO Horizon Adventures, dont la date de sortie a depuis fuité, entre autres. Alors, à quoi faut-il s'attendre cette fois ?

Pour commencer, à une nuit de sommeil écourtée puisque ce State of Play sera diffusé ce mardi 24 septembre à 23h59 ! Il durera 30 minutes et mettra en avant pas moins de 20 jeux de la PS5 et du PSVR 2. Bon, c'est le cas presque à chaque fois pour le casque de réalité virtuelle et, sauf surprise, il ne faut pas avoir de trop grandes attentes de ce côté. La durée sera donc la même que la dernière fois, mais avec bien plus de projets, nous ne devrions donc pas avoir une trop longue présentation dédiée à un seul jeu.

Avec la fuite de l'ESRB pour Horizon Zero Dawn Remastered, autant dire que sa présence ne surprendra personne, tandis que celle de Days Gone Remastered est elle aussi fort possible. Espérons qu'il n'y ait pas que ça du côté des exclusivités PlayStation Studios au risque de faire grincer des dents bon nombre de joueurs. Avec leurs lancements proches, nous pourrions avoir des nouvelles des remakes d'Until Dawn et Silent Hill 2. Une bande-annonce de Death Stranding 2: On The Beach a également toutes ses chances de venir nous émoustiller si elle n'est pas réservée pour la présentation du TGS, qui semble tout de même plus orientée vers le public local avec sa liste de doubleurs invités. Bref, ce ne sont pas les jeux déjà connus qui manquent et qui pourraient passer une tête, donc croisons les doigts pour qu'il y ait aussi des surprises.

Pour ne pas changer, vous pourrez suivre la présentation depuis cet article, auquel nous rajouterons le flux vidéo lorsqu'il sera disponible, et retrouver par la suite les annonces dans nos articles.

Si vous recherchez une PS5 Slim, elle est vendue au prix de 549,00 € sur Amazon et 549,99 € à la Fnac.

Lire aussi :