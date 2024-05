PlayStation : un ultime message d'adieu à la fermeture de ce studio légendaire

Comme la plupart des entreprises du milieu vidéoludique, Sony a annoncé de nombreux licenciements. Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games ou encore Firesprite ont été touchés, mais les joueurs retiennent surtout la fermeture totale et définitive de London Studio, fondé il y a plus de 20 ans.

London Studio aura marqué plusieurs générations de joueurs avec des jeux comme le GTA-like The Getaway: Black Monday, les party games EyeToy: Play utilisant la caméra de la PS2, les jeux de karaoké SingStar, le monde virtuelle PlayStation Home de la PS3 (qui aurait cartonné à l'époque du métavers aujourd'hui) et plus récemment Blood and Truth, un FPS en réalité virtuelle pour le PS VR de la PS4. Dernièrement, London Studio développait Project Camden, un jeu de combat coopératif en ligne et live service.

Malheureusement, c'est la fin pour London Studio, qui ferme aujourd'hui ses portes en publiant un ultime message d'adieu sur X (ex-Twitter) :

Depuis plus de vingt ans, London Studio accueille des personnes exceptionnellement talentueuses et merveilleuses dans l'industrie du jeu vidéo. Alors que nous fermons nos portes et que nous nous dirigeons tous vers de nouvelles aventures, nous voulions remercier sincèrement tous nos joueurs et collègues passés et présents qui nous ont soutenus au fil des années. Nous avons vécu un voyage fou et merveilleux !

London Studio a également mis à jour sa biographique sur son profil X, qui affiche désormais : « Notre studio est désormais fermé. Merci pour les souvenirs ! ». C'est une nouvelle page qui se tourne dans l'histoire de Sony et PlayStation, mais espérons surtout que tous les anciens membres de London Studio retrouvent vite un poste ailleurs.

