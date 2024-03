PlutoSphere : Meta pousse le service de cloud gaming PCVR à la fermeture

PlutoSphere, un service de streaming de contenus en réalité virtuelle basé sur le cloud, a annoncé sa fermeture. Ce service permettait aux propriétaires de Meta Quest de jouer à des contenus SteamVR tel que Half-Life: Alyx pour ne nommer que le meilleur. Adoptant un modèle de tarification inspiré des salles d'arcades, PlutoSphere vendait des heures de jeu contre des "jetons", avec chaque heure coûtant entre 1 et 3 dollars en fonction du nombre de jetons achetés à la fois. Bien que le service n'en vende plus, il prévoit de permettre à ceux existants d'être utilisables pendant encore environ 30 jours.

La plus grande limitation (économique, ndlr) de PlutoSphere était qu'il ne pouvait pas être distribué sur le Meta Quest Store voire l'App Lab en raison des contraintes imposées par Meta. En effet, ce dernier n'autorise le streaming de contenus en réalité virtuelle que depuis "un appareil auquel le client a un accès physique", interdisant spécifiquement la diffusion depuis "des appareils virtuels ou des sources cloud". Ainsi, PlutoSphere était distribué via SideQuest en tant qu'application à charger en sideloading. Cela rendait l'accès au service plus contraignant pour les utilisateurs, nécessitant notamment de mettre le casque en mode développeur, de le connecter à un PC et d'installer le logiciel SideQuest.

Jared Cheshier, co-fondateur et PDG de PlutoSphere, a exprimé sa frustration quant aux obstacles rencontrés en raison de l'impossibilité de distribuer le service sur la plateforme officielle du Quest. Les politiques de Meta ont restreint les stratégies de marketing et limité la croissance de PlutoSphere, entraînant une incapacité à honorer les engagements envers les fournisseurs de services cloud AWS.

La fermeture de PlutoSphere a été annoncée dans une déclaration poignante où l'équipe a exprimé son regret et sa gratitude envers les utilisateurs et la communauté XR. La voici :

Après une période de négociation longue et intense et des défis imprévus avec un partenaire, c'est avec un profond regret que nous annonçons la cessation des opérations de PlutoSphere.



Bien que nous croyions fermement que la diffusion de cas d'utilisation de calcul spatial vers des appareils autonomes est un cas d'utilisation nécessaire et passionnant avec beaucoup de potentiel, il n'est pas possible de continuer.

Nous fermons immédiatement le service PlutoSphere.



En raison de notre incapacité à lancer notre application sur le Meta Quest Store et à développer notre base d'utilisateurs, nous n'avons pas pu honorer nos engagements avec notre revendeur tiers de services cloud AWS.



Notre parcours avec PlutoSphere a été inattendu et complexe, rempli d'obstacles. Le manque d'approbation sur le Meta appstore pour notre cas d'utilisation, interdisant efficacement la diffusion en continu, a considérablement entravé nos stratégies de marketing, limité notre croissance et nous a empêchés de remplir nos obligations d'utilisation. Malgré les efforts concertés pour renégocier notre accord pour des services AWS engagés au cours de la dernière année, nous avons atteint un point mort.



Nous sommes maintenant contraints de fermer PlutoSphere. Cela implique l'arrêt de nos produits et services, la réduction de notre effectif et le lancement du processus de liquidation.



Ce résultat est loin de ce que nous avions envisagé lorsque nous avons commencé nos partenariats cloud. Nous sommes responsables d'avoir signé un contrat avec des engagements qui n'ont pas été respectés, même s'il est surprenant que nous n'ayons pas pu trouver un moyen de renégocier. Nous avons épuisé toutes les voies pour éviter cette situation et c'est avec le cœur lourd que nous partageons cette nouvelle. Nous comprenons l'impact que cela aura sur notre équipe, nos utilisateurs et la communauté XR plus large. Nous nous excusons profondément pour la déception et les inconvénients que cela pourrait causer.



Votre soutien et votre compréhension en ces temps difficiles sont très importants pour nous. Travailler sur PlutoSphere a été un voyage incroyable, et c'est avec tristesse que nous en arrivons à sa conclusion. Nous sommes reconnaissants pour l'opportunité d'avoir contribué au paysage XR et nous tirerons les leçons apprises dans des projets futurs