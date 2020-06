Pokémon Épée et Bouclier : la casquette de Sacha du film Coco offerte aux possesseurs de L'île solitaire de l'Armure, sous condition

Cette semaine est assez spéciale pour les fans de Pokémon, puisque c'est la toute première fois que les jeux de la série principale vont accueillir une extension par le biais d'un DLC. En effet, L'île solitaire de l'Armure paraître ce mercredi 17 juin pour Pokémon Épée et Bouclier. The Pokémon Company va en profiter pour encourager les joueurs japonais (seuls concernés à l'heure actuelle) à voir le prochain film de la licence, Coco, avec un petit contenu cosmétique.

En effet, comme annoncé, il va être possible de récupérer la casquette que porte Satoshi (Sacha) dans ce prochain long-métrage à condition d'avoir acheté le DLC, et donc le Pass d'Extension coûtant 29,99 €. Mais ce n'est pas tout, car le PNJ situé dans cette nouvelle zone de jeu, qui nous remettra ce petit cadeau, demandera que nous ayons Zarude dans notre équipe. Oui, la star du film sera nécessaire, dont la distribution en dehors de l'Archipel n'a pas encore été détaillée. Au Japon, il faudra simplement rentrer le code inscrit sur le ticket de cinéma pour ensuite l'obtenir via la fonction Cadeau Mystère. La vente des billets a d'ailleurs été datée au vendredi 7 août 2020.

Au passage, un visuel inédit montrant le Zarude à l'écharpe violette et d'autres spécimens de son espèce (encore un Pokémon Fabuleux non unique donc) a été partagé avec l'annonce que le film sera projeté cet hiver au Japon, sans plus de détails. Pour des distributions plus faciles d'accès, nous avons tout de même le choix :