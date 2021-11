Pokémon Évolutions : une bande-annonce et des posters pour les derniers épisodes de la mini-série anniversaire

Parmi les initiatives lancées dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de Pokémon, nous avons eu droit ces derniers mois à plusieurs épisodes de la mini-série Pokémon Évolutions, adaptant des passages clés des jeux. Pour le moment, nous avons ainsi pu revivre le combat contre Éthernatos, la confrontation entre Lunala et Necrozma, le réveil de l'Arme Suprême et un condensé de l'intrigue avec la Team Plasma des versions Noire et Blanche. Nous connaissions déjà les dates et intitulés des quatre derniers épisodes, mais The Pokémon Company a tenu bon d'en assurer la promotion après la pause d'un mois qui est survenue. Eh oui, il fallait bien laisser la place à Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, dont plusieurs personnages apparaissent donc logiquement dans le trailer du jour.

Les admins et le boss de la Team Galaxie sont ainsi vus aux Colonnes Lances avec Dialga en fond, de même que René, tandis que le Champion de Charbourg Pierrick est aussi montré. Choix intéressant, ce sont les remakes Rubis Oméga et Saphir Alpha qui ont été choisis pour l'épisode sur la 3G, avec Flora utilisant Latios comme dans les jeux et la présence d'Amaryllis de l'Épisode Delta. L'intrigue à Johto devrait elle tourner autour de la ville de Rosalia, Mortimer et les danseuses Kimono étant présents, avec un spectacle qui fera visiblement honneur à Lugia. Enfin, pour la génération fondatrice, ce sera Mewtwo la star, que devra combattre Green. Trace pouvant être aperçu, ce sont donc les récents remakes Let's Go, Pikachu et Évoli qui serviront cette fois de base.

Des posters ont également été partagés à cette occasion. Pour rappel, voici le planning soutenu qui nous attend en décembre :

Jeudi 2 décembre : Le rival dans la région de Sinnoh ;

Jeudi 9 décembre : Le souhait dans la région de Hoenn ;

Jeudi 16 décembre : Le spectacle dans la région de Johto ;

Jeudi 23 décembre : La découverte dans la région de Kanto.

