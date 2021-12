Pokémon Évolutions : un superbe spectacle avec les danseuses Kimono dans l'épisode 7 de la série du 25e anniversaire

Chaque jeudi de ce mois de décembre 2021, The Pokémon Company diffuse un épisode Pokémon Évolutions, une mini-série réalisée par OLM pour les 25 ans de la licence et qui a débuté par la région de Galar et se terminera la semaine prochaine à Kanto. Une sacrée rétrospective nous montrant des temps forts de chaque génération. Place désormais à l'épisode 7, Le spectacle, qui fait la part belle aux mythes de Johto.

L'histoire des Tours Carillon et de Cuivre (rebaptisée Tour Cendrée après l'incendie) nous est ainsi comptée à travers un spectacle pendant un festival prenant place à Rosalia, l'occasion de mettre en avant Ho-Oh et Lugia (surtout ce dernier), mais aussi les danseuses Kimono avec leurs évolutions d'Évoli et des réactions du public, certaines bien amusantes. De belles animations, des musiques reprises des jeux et des plans vraiment magnifiques lorsque c'est nécessaire, cet épisode assez léger se laisse regarder avec plaisir.

Allez, plus qu'une dernière, en espérant que la qualité soit à nouveau de la partie.

