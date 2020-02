Pokémon GO : les créatures fossilisées prennent d'assaut les Œufs pendant un temps

Pas le temps de souffler pour les joueurs de Pokémon GO. À peine l'évènement de la Saint-Valentin 2020 terminé que Niantic apporte déjà une pointe de nouveauté au jeu mobile, non présente dans le planning des activités de février.

En effet, il y a du changement dans les Œufs de 7 km, mais qui ne concerne pas n'importe quels Pokémon. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus, les fossiles sont à l'honneur. Ainsi, dès maintenant et ce jusqu'à une date non communiquée, seuls Amonita, Kabuto, Ptéra, Lilia, Anorith, Kranidos, Dinoclier, Carapagos et Arkéapti peuvent éclore des Œufs de 7 km et ne sont plus disponibles dans ceux de 2, 5 et 10 km. Par ailleurs, Riolu peut de son côté sortir des Œufs de 10 km.

Pour terminer, c'est samedi qu'aura lieu la Journée Communauté de février, qui sera suivie par les célébrations du Pokémon Day la semaine prochaine.