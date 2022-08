Pokémon GO : Méga-Cizayox et les insectes de la 7G débarquent dans l'évènement Insectomania

La semaine dernière, nous avons fait le point sur les nouveautés à venir au mois d'août dans Pokémon GO et particulièrement sa Journée Communauté qui aura lieu ce samedi. Mais avant ça, c'est l'évènement Insectomania qui va débuter en ce beau mercredi, l'occasion de sortir avec son filet smartphone pour capturer tout un tas de Pokémon de type Insecte.

Niantic a présenté le tout sur le site officiel et quelques Ultra Bonus se sont invités à la fête grâce aux efforts de la communauté.

Insectomania

Du mercredi 10 août 2022 à 10h00 au mardi 16 août 2022 à 20h00 (heure locale).

Débuts sur Pokémon

Larvibule, Chrysapile* et Lucanon** feront leurs débuts dans Pokémon GO !

*Vous pouvez utiliser 25 Bonbons Larvibule pour transformer Larvibule en Chrysapile.

** Tant que vous êtes à proximité d'un Module Leurre Magnétique actif, vous pouvez utiliser 100 Bonbons Larvibule pour faire évoluer Chrysapile en Lucanon.

Méga-Cizayox débarque !

Méga-Cizayox (chromatique) fera ses débuts dans Pokémon GO dans les Méga-Raids !

Bonus d'évènement

PX x2 lorsque vous capturez un Pokémon avec un Joli lancer, un Superbe lancer et un Excellent lancer.

Ultra Bonus : bonus d'évènement

Remportez des Bonbons supplémentaires lorsque vous capturez un Pokémon avec un Joli lancer, un Superbe lancer et un Excellent lancer.

Les Dresseurs de niveau 31 et plus auront plus de chances de recevoir des Bonbons XL lorsqu'ils capturent un Pokémon avec un Joli lancer, un Superbe lancer et un Excellent lancer.

Ultra Bonus débloqué : Zarbi T apparaît !

Zarbi T (chromatique) apparaîtra dans les Combats de Raid pendant l'évènement « Insectomania » !

Ultra Bonus débloqué : Feuillajou apparaîtra dans le monde entier !

Feuillajou (chromatique), le Pokémon Singe Herbe, apparaîtra à l'état sauvage et lors des Raids à travers le monde pendant l'évènement « Insectomania » !

Ultra Bonus débloqué : Étude ponctuelle

Des Études ponctuelles axées sur la capture de Pokémon de type Insecte seront disponibles tout au long de l'évènement ! Effectuez des missions d'études pour remporter des objets, des rencontres Pokémon et de la Méga-Énergie pour Cizayox !

Un Défi de collection fantastique

Préparez-vous à vivre le rêve de tout Scout qui se respecte en complétant un Défi de collection qui met à l'honneur les Pokémon de type Insecte ! Relevez le défi pour recevoir la pose « Scout » et 15 000 PX.

Cette pose sera également disponible à l'achat dans la boutique du jeu après l'évènement.

Bonus pour les groupes

Collaborez avec d'autres Dresseurs pour débloquer des bonus supplémentaires ! Si trois Dresseurs ou plus rejoignent un Combat de Raid en personne, un Pokémon sauvage de type Insecte en particulier apparaîtra plus fréquemment pendant 15 minutes dans un rayon de 300 mètres autour de l'Arène où le Raid s'est déroulé ! Le Pokémon qui apparaîtra en plus grand nombre change chaque jour :

10 août : Chenipotte (chromatique) ;

11 août : Chenipan (chromatique) ;

12 août : Mimigal (chromatique) ;

13 août : Crikzik (chromatique) ;

14 août : Venipatte (chromatique) ;

15 août : Aspicot (chromatique) ;

16 août : Coxy (chromatique).

Rencontres surprises

Souriez ! Un Pokémon de type Insecte pourrait bien vous rendre une visite surprise lorsque vous prendrez une photo pendant l'évènement « Insectomania » !

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage. De plus, avec un peu de chance, vous pourrez rencontrer un Venipatte chromatique pour la première fois dans Pokémon GO !

Chenipan (chromatique)

Aspicot (chromatique)

Coxy (chromatique)

Mimigal (chromatique)

Yanma (chromatique)

Chenipotte (chromatique)

Arakdo

Crikzik (chromatique)

Feuillajou (chromatique)

Venipatte (chromatique)

Carabing (chromatique)

Statitik

Escargaume (chromatique)

Larvibule

Araqua

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants :

Pomdepik (chromatique) ;

Rapion (chromatique) ;

Crabicoque (chromatique).

Raids

Les Pokémon suivants feront leur apparition dans les Raids. Pour la première fois dans Pokémon GO, Genesect (Module Cryo) sera disponible dans les Raids cinq étoiles !

Raids une étoile

Paras (chromatique)

Zarbi T (chromatique)

Pomdepik (chromatique)

Feuillajou (chromatique)

Statitik

Raids trois étoiles

Aéromite

Scarabrute (chromatique)

Foretress

Caratroc (chromatique)

Raids cinq étoiles

Genesect (Module Cryo)

Méga-Raids

Méga-Cizayox (chromatique)

Rencontres de missions d'Étude de terrain

Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé des tâches d'Étude de terrain :