Pokémon GO : le mode Buddy Adventure imminent, une adorable bande-annonce en fuite

Pokémon GO est décidément très chouchouté par les développeurs en cette fin d'année, entre un ajout conséquent de zone de chasses sur le globe et l'arrivée imminente de la Ligue de Combat GO. Juste avant Noël, Niantic devrait visiblement faire une ultime surprise aux fans.



Ces derniers jours, plusieurs GIF semblant liés à la fonctionnalité Buddy Adventure ont été publiés sur les réseaux sociaux, sur lesquels apparaît un Dresseur rejoint par son Copain Pokémon. Hier, un patch 0.129.0 est carrément arrivé sur iOS, avec les notes de mise à jour suivantes.



De NOUVELLES façons d'explorer, de grandir et de créer des liens avec votre Copain Pokémon ! Prêt pour une aventure entre copains ?

À cette heure, aucune nouveauté n'est en revanche activée, mais tout devrait se débloquer dans la semaine, voire dans quelques heures. Comment en sommes-nous sûrs ? Tout simplement, car une bande-annonce pour la fonctionnalité Buddy Adventure a été diffusée en avance sur le compte YouTube taïwanais du jeu avant d'être retirée. Magie de l'Internet oblige, vous pouvez tout de même en retrouver une version réuploadée ci-dessous, pour une bonne dose de nostalgie et quelques informations, comme le fait que nous pourrons voir notre Copain sur la carte lors de nos explorations, et qu'il pourra être nourri de Baies Framby dans un but encore inconnu.

Pour les détails, et notamment l'intégration du multijoueur dans cette expérience pensée pour la réalité augmentée, il faudra repasser. À noter que depuis hier, plusieurs joueurs ont croisé un Griknot Chromatique sur leur route : son arrivée devrait probablement être officialisée en même temps que les autres nouveautés.

Mise à jour : le mode Aventure entre Copains est désormais officiel : Pokémon GO : le mode Aventure entre copains en Réalité Augmentée présenté et imagé