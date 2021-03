Pokémon GO en réalité augmentée : voici à quoi il ressemble grâce à un partenariat entre Niantic et Microsoft

Pokémon GO cartonne toujours autant sur mobiles, mais les joueurs utilisant les fonctionnalités en réalité augmentée du jeu de Niantic sont peu nombreux. Pourtant, le studio voit en cette technologie un avenir certain, et lors de la conférence Microsoft Ignite, il a dévoilé un partenariat avec la firme de Redmond pour le moins alléchant.

Niantic et Microsoft ont ainsi dévoilé une vidéo de Pokémon GO en réalité augmentée, avec l'HoloLens, le casque RA du constructeur. Il ne s'agit pas d'une version réellement jouable, malheureusement, mais bien d'une « preuve de concept », visant à montrer les futures possibilités des technologies hardware et software. Quoi qu'il en soit, Niantic est confiant quant au succès de la réalité augmenter, il affirme ainsi :

Nous avons su offrir de nombreux moments et souvenirs incroyables grâce à nos expériences de jeu Niantic et nous faisons en sorte d'en proposer encore plus à l'échelle mondiale en utilisant du matériel de RA de dernière génération. Et ce n'est que le début. Pour ce qui est de la RA, nous ne sommes qu'aux débuts d'un changement fondamental dans l'informatique dans lequel le monde lui-même (les atomes) prend vie grâce à l'information et à l'expérience (les bits). Aujourd'hui, bien que du temps soit nécessaire à ce changement, d'importantes avancées logicielles et matérielles établissent les bases.

Pour notre part, nous nous engageons à optimiser et à étendre notre plateforme pour créer des expériences RA dans le monde réel pour le plus d'appareils possible et pour un plus grand ensemble varié de joueurs, quel que soit leur emplacement physique. Cela comprend la création entre plusieurs personnes partageant le même point de vue sur la technologie : elle peut ouvrir la voie à un lien social plus profond et engendrer un esprit d'aventure dans le monde réel.