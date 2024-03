Pokémon Works : une nouvelle société en lien avec ILCA établie

Le mois dernier, à l'occasion du Pokémon Day, The Pokémon Company a bien surpris son monde en dévoilant le prochain jeu de Game Freak qui nous fera revenir à Kalos, tout du moins à Illumis, Légendes Pokémon : Z-A. Certains fans qui s'attendaient à des remakes de la 2G ou de la 5G ont pu être déçus, quand d'autres se sont réjouis qu'ILCA ne soit pas dans les parages. Eh oui, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont restés en travers de la gorge de beaucoup, surtout en raison de leur direction artistique et des bugs au lancement rencontrés par certains, alors qu'ils n'étaient au final qu'une transposition moderne des jeux d'origine avec quelques nouveautés (autant dire dans ce cas que les versions Diamant et Perle étaient mauvaises). Si nous reparlons d'ILCA, c'est parce qu'une annonce entourant plus ou moins directement le studio a eu lieu ces derniers jours, la mise en place d'une société subsidiaire à TPC baptisée Pokémon Works.

La marque a été déposée au Japon le 4 mars par Nintendo, Creatures Incorporated et Game Freak, qui détiennent la Pokémon Company, puis publiée le 12 mars, et nous pouvons constater que les catégories qu'elle recoupe visent le domaine du jeu vidéo. Le site de la National Tax Agency Corporate Number Publication dévoile de son côté une information supplémentaire, à savoir le siège social de cette compagnie, situé au 5-15-5 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo. Vous noterez qu'il s'agit d'une « 株式会社 » ou « kabushiki gaisha », soit une société par actions.

Le bâtiment en question abrite justement le principal bureau d'ILCA, mais pas seulement, car nous y retrouvons également ORCA, qui a aidé au développement de Dragon Quest XI et travaille actuellement sur DQ XII, ainsi que Bandai Namco Aces (Ace Combat). Ces trois studios ont d'ailleurs tous comme président Takuya Iwasaki. Monaca dispose aussi de locaux sur place (production de musiques, dont les OST des jeux NieR). Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les collaborations entre ces studios soient nombreuses. Pour rappel, ILCA est le développeur de Pokémon HOME et a aidé au développement de Pokémon Écarlate et Violet (bon, il n'y a pas de quoi s'en vanter, c'est certain), et Pokémon Sleep.

Pour en revenir à Pokémon Works à proprement parler, l'internaute @Papen_WaC a publié ce qui serait son registre d'entreprise, dont le document est mis à disposition via son Discord et qui est visible ci-dessous. Nous n'avons malheureusement pas pu trouver d'autre source confirmant les informations qui y sont inscrites, alors prenez tout de même ça avec des pincettes, contrairement à d'autres comme Centro qui ne se sont pas privé d'affirmer cela sans même citer cette source... Takuya Iwasaki en serait donc également le directeur représentatif aux côtés de Takanori Sowa (producteur chez The Pokémon Company), Masao Iuchi de Pokémon (Shanghai) Toys, Satoshi Takamori (directeur d'ILCA) et un certain Hirohisa Iijima inconnu au bataillon...

À première vue, The Pokémon Company souhaiterait donc renforcer son partenariat avec ILCA en vue de lui confier le développement d'autres projets. En plus d'un cadre juridique sans doute avantageux pour les deux parties, le fait de ne pas avoir son nom directement mis en avant serait de plus parfaitement compréhensible d'un point de vue marketing compte tenu de la haine viscérale que nous pouvons lire à la simple évocation d'ILCA par certains membres de la communauté Pokémon... Dans tous les cas et pour le moment, wait & see.

