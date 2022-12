POPULATION: ONE, le concurrent de Fortnite version Meta Quest s'offre un mode Sandbox !

Nous l'avions annoncé début octobre, et c'est désormais chose faite, POPULATION: ONE s'apprête à sortir l'une de sa plus grosse mise à jour, en proposant aux joueurs et créateurs de contenus de pouvoir laisser libre cours à leurs imaginations à travers le nouveau mode Sandbox.

Le mode Sandbox (bac à sable) fournit des outils de créations permettant, à l'instar de Fortnite et d'Horizon Worlds, de créer ses propres cartes. Comme les autres systèmes de création, vous aurez d'abord droit à de nombreux portages de maps venus d'autres jeux avant d'obtenir celles pouvant tenir compte des spécificités du titre nous intéressant ici. Ceci s'explique par le fait que lesdits créateurs doivent d'abord se faire la main avec ces nouveaux outils avant de pouvoir égaler ou surpasser les cartes comprises dans le jeu de base. D'ailleurs, pour vous faciliter la tâche et éviter l'angoisse de la page blanche, vous pourrez démarrer avec les templates (modèles de démarrage) que sont Grass (Herbe), Moon (Lune) et Snow (Neige).

Voici ce que le studio BigBox VR déclare à propos de son nouveau mode de création :

Vous pouvez rendre votre carte complètement privée, de sorte que les personnes doivent y jouer de la façon dont vous souhaitez qu'ils le fassent. Ou bien, certains joueurs peuvent décider de rendre leurs cartes ou leurs jeux copiables, de sorte que n'importe qui peut rechercher ce jeu, l'enregistrer dans sa propre création pour l'éditer ou changer les règles en place.

Vous l'aurez remarqué, il serait question de « rendre des cartes ou jeux copiables », ce qui signifierait, selon les dires du studio (à vérifier, évidemment) que cela va bien au-delà de la simple map custom, autrement dit, nous aurions la possibilité de changer ou créer les règles du jeu, et peut-être même concevoir des jeux à part entière.



Pour ceux qui l'ignorent encore, BigBox VR est l'un des nombreux studios de développement acquis par Meta au cours des dernières années. Il serait d'ailleurs bien cocasse que POPULATION: ONE devienne dans les mois qui viennent la référence du métavers que tout le monde attend en VR, éclipsant ainsi un soft pourtant taillé pour ça à la base... un certain Horizon Worlds.

Le bac à sable POP1 sera disponible aux côtés du mode traditionnel Battle Royale en accès anticipé à partir de midi, heure du Pacifique, le 14 décembre. Les développeurs ont laissé entendre qu'ils prévoyaient des mises à jour saisonnières pour le jeu principal et le bac à sable.

Si le PICO 4 vous fait de l'œil, et que vous êtes patients vu la rupture, vous pourrez commander les modèles 256 Go (499 €) ou 128 Go (429 €) sur Amazon. Vous êtes plutôt de la team Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR offerts en ce moment).