Power Rangers: Battle for the Grid, une bande-annonce pour la version 2.0 avec l'arrivée du cross-play sur PS4

Lancé progressivement l'année dernière sur PS4, Xbox One, Switch et PC, Power Rangers: Battle for the Grid a su se créer une communauté de joueurs passionnés, surtout aux États-Unis. Il ainsi bénéficié d'un soutien soutenu de nWay qui a amélioré l'expérience et ajouté de nouveaux combattants, avec tout d'abord un Season One Pass annoncé dès le départ, puis un Season Two Pass.

Depuis la dernière fois que nous en avons parlé, Dai Shi est bien sorti, et une ligue officielle a été mise en place, dont les bandes-annonces sont à retrouver ci-dessous. Cette dernière a déjà débuté au Frosty Faustings XII 2020 en janvier et se poursuivra à l'occasion de six évènements supplémentaires dans les prochains mois, pour finir sur un Top 8 lors de l'EVO 2020 cet été en tant que tournoi annexe.

Et cette semaine, une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour la version 2.0 du jeu, qui permet enfin le cross-play avec la PS4. Oui, tous les joueurs peuvent désormais s'affronter, peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent. La mise à jour inclut également des lobbies en ligne pouvant accueillir 8 compétiteurs à la fois et un mode spectateur. Taehoon Kim, cofondateur et CEO de nWay, a partagé quelques mots pour l'occasion :

Power Rangers Tome 4 14,95 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 14,95€. Avec la dernière mise à jour, le jeu est maintenant exactement ce que nous avions envisagé lorsque nous avons commencé à le créer en sachant que les joueurs allaient apprécier toutes les fonctionnalités compétitives, les scénarios immersifs et le large éventail de personnages et d'arènes qui font de lui l'un des meilleurs jeux de combat disponibles.

Au total, 18 combattants doublés par le casting vocal des séries, 9 arènes et 4 Mégazords sont disponibles, avec en plus un mode scénarisé.

Désormais, les joueurs n'attendent qu'une chose, l'annonce prochaine d'une troisième saison de contenu pour ce Power Rangers: Battle for the Grid.