Prince of Persia 6 : un nom de domaine enregistré, bientôt du neuf ?

Très occupé sur ses séries du moment comme The Crew, The Division, Far Cry, et surtout Assassin's Creed, Ubisoft a délaissé des franchises cultes qui commencent à manquer aux joueurs. Parmi elles, Prince of Persia, qui n'a eu droit à aucun épisode majeur depuis dix ans et Prince of Persia : Les Sables Oubliés.



Le Prince a fait parler de lui très récemment avec un évènement dédié dans For Honor, représentant pour lui une première apparition dans un jeu depuis des lustres. La communauté aimerait tout de même pouvoir mettre la main sur un épisode inédit, et croise les doigts pour que le passage à la génération des PS5 et Xbox Series X servira de prétexte à Ubisoft pour sauter le pas.

Les espoirs des fans ont grossi ces dernières heures alors que l'éditeur vient d'enregistrer un nom de domaine en lien avec la série. Le site princeofpersia6.com appartient désormais à Ubisoft, mais n'est bien évidemment pas encore actif à cette heure. À partir de là, deux pistes sont possibles : soit la société sécurise ses arrières en évitant que des petits malins ne se servent des noms de portails à leur avantage (auquel cas, pourquoi ne pas avoir enregistré princeofpersia7, princeofpersia8 et d'autres encore ?), et rien de concret n'est prévu, soit il s'agit bel et bien d'une réservation en vue de l'exploitation pour un nouveau jeu.

Dans ce dernier cas, il est tout de même étrange d'avoir pensé au nom de Prince of Persia 6, qui ne sera évidemment pas celui d'une éventuelle nouvelle itération, la saga ayant abandonné les numéros depuis longtemps. Les cartes sont sur la table, attendons désormais de voir ce que jouera (ou ne jouera) pas Ubisoft : des éditeurs tiers doivent révéler des jeux next-gen ce jeudi dans le cadre de l'Inside Xbox, les rêveurs pourraient imaginer une présentation dès lors.

