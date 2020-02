Prince of Persia : la Dague du Temps, la saga fait son retour... avec un escape game en réalité virtuelle

Parmi les licences que possède Ubisoft, les fans de jeux d'aventure attendent le retour de Prince of Persia. Depuis 10 ans maintenant et la sortie de Prince of Persia : Les Sables oubliés, nous n'avons plus connu de nouvel épisode. Il faut croire que l'année 2020 sera riche en surprises, car Ubisoft vient d'annoncer Prince of Persia: la Dague du Temps, qui n'est pas un jeu vidéo comme vous avez pu le lire en titre, mais un escape game en VR.

Ce troisième projet du genre après Escape The Lost Pyramid et Beyond Medusa's Gate, issus de la licence Assassin's Creed, a été créé par Ubisoft Düsseldorf en se basant sur Prince of Persia : Les Sables du Temps. Toujours en réalité virtuelle, cette expérience demandera de former des équipes de deux, trois ou quatre joueurs devant s'entraider afin de résoudre des énigmes au sein de la Forteresse du Temps. Le petit scénario servant de fil conducteur au jeu met ainsi en scène l'Impératrice du Temps Kaileena, qui a besoin de notre aide pour venir à bout des vils plans d'un mage cherchant à restaurer les Sables du Temps et créer une armée de monstres sableux. Et, oui, la fameuse Dague du Temps dont il est fait mention dans le titre pourra être utilisée pour contrôler le temps, ce qui a de quoi interroger sur le rendu que peut prendre cette mécanique dans une expérience collective.

Prince of Persia 10,89 € sur Amazon « Tout le monde a, au moins une fois dans sa vie, rêvé de contrôler le temps ! » déclare Cyril Voiron, Executive Producer du programme Ubisoft Escape Games. « C'est désormais possible grâce à notre nouvel escape game en réalité virtuelle au cours duquel les joueurs pourront utiliser la Dague du Temps et vivre des aventures plus vraies que nature. ». « Après deux ans d'existence, nous avons d'ores et déjà noué des partenariats avec plus de 300 lieux à travers le monde, » annonce Benedikt Grindel, Managing Director des studios allemands d'Ubisoft. « Ce qui n'était qu'un prototype est devenu l'un des plus grands réseaux de distribution sur le marché du divertissement mondial et nous en sommes très fiers ».

Le lancement de Prince of Persia: la Dague du Temps est prévu au printemps 2020 sur plus de 300 sites à travers le monde, dont vous pouvez retrouver les adresses sur le site officiel dédié aux escape games du studio. Si Ubisoft souhaite remettre en avant sa licence, nous serions plus que preneur d'un jeu inédit sur PS5 et Xbox Series X, pourquoi pas une suite à l'épisode au reboot de 2008 dont nous attendons désespérément une véritable conclusion...

Lire aussi : Prince of Persia de retour ? Jordan Mechner est chaud, Ubisoft un peu moins