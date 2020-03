For Honor : un évènement Blades of Persia qui marque le grand retour du Prince !

La saison Hope de For Honor bat son plein, marquant une trêve dans l'univers du jeu, mais pas du tout dans les combats en ligne qui continuent de faire rage. Les joueurs ont par exemple pu s'affronter lors des Jeux de l'Honneur pour fêter le troisième anniversaire du jeu.

Et c'est désormais une collaboration avec une licence culte d'Ubisoft que Blue Byte prépare pour son évènement Blades of Persia. Oui, c'est bien le monde de Prince of Persia que For Honor va croiser, dans le cadre d'un évènement en plusieurs parties, du 12 mars au 2 avril. Au programme du Chapitre 1, disponible dès aujourd'hui et jusqu'au 19 mars : une variante du mode Domination où le prince apparaît dans une tornade de sable pour s'attaquer aux deux camps, une quête Le Prince Perdu en mode Arcade pour les possesseurs de Marching Fire, des Ordres Quotidiens avec des éléments de personnalisation à débloquer, et un Pass Évènement avec des récompenses exclusives.

For Honor 14,95 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 14,95€. Il était une fois un Prince venu d'un royaume lointain, dans l'espoir d'échapper à la mort, par tous les moyens. Un beau jour, il arriva dans un port retiré et dut faire face à des courageux guerriers. Le Prince utilisa alors ses pouvoirs mystiques pour changer sa destinée et survivre. Mais jouer avec le temps pourrait avoir de graves conséquences pour son âme esseulée... Du 12 mars au 2 avril, vivez cet évènement unique et profitez de ses récompenses exclusives ! Du 12 au 19 mars, jouez au Chapitre 1 du mode de jeu « Souverain du Temps » ! Dans cette variation de Dominion, les équipes seront confrontées au Prince et se débarrasser de lui ne sera pas de tout repos ! Personne n’est à l’abri de sa Dague du Temps ! Tuer le Prince accordera des points supplémentaires à votre équipe. Le Chapitre 2 de l’évènement est encore une surprise, mais préparez-vous à y faire face à partir du 19 mars ! Vous pouvez également récupérer jusqu’à 26 armes exclusives sur le champ de bataille et profiter de nouveau contenu disponible sur le Store, comme des Tenues Élites et des Exécutions. Obtenez des récompenses exclusives grâce aux 30 niveaux du Pass Évènement Blades of Persia, disponible gratuitement ! Le Pass Évènement inclut : 26 Ornements, 1 Tenue de Combat, 1 Effet Humeur de Sable, 1 Bordure d’Emblème, ainsi que de l’Acier, des Caisses et plus encore. Finissez les matchs et les missions quotidiennes pour récupérer des Points de Bataille qui débloquent les niveaux et ainsi obtenir des récompenses.

Comme vous l'avez lu, pour savoir ce que réserve la suite de cette aventure, rendez-vous le 19 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Quant à ceux qui s'exciteraient déjà quant à un retour de Prince of Persia dans un jeu vidéo dédié, rappelons qu'Ubisoft n'en est pas à son coup d'essai en termes de collaboration ponctuelle avec des franchises délaissées, et que cet évènement n'est en lui-même rien de plus qu'un simple hommage à Prince of Persia et ses fans. Pour la petite histoire, un teasing avait déjà laissé penser à une association entre les deux franchises en 2018, mais il avait simplement débouché sur une nouvelle saison de For Honor.