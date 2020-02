For Honor : place aux Jeux de l'Honneur pour fêter le 3e anniversaire

C'est par un beau jour de Saint-Valentin 2017 que les joueurs ont découvert For Honor, ce jeu d'action multijoueur anachronique opposant Vikings, samouraïs et chevaliers. Ubisoft l'a depuis bien soutenu, amenant des personnages supplémentaires, des cartes inédites et la faction Wu Lin, lui permettant de fêter cette semaine son troisième anniversaire avec encore toute sa vigueur.

En pleine période de trêve à Wyverndale pour la saison Hope, For Honor souffle ses bougies avec le Festival de la Paix, un évènement qui débute dès aujourd'hui et durera jusqu'au 27 février et qui nous invite à participer aux Jeux de l'Honneur. Le mode limité prend la forme d'une variante de Carrousel de la Mort, pour des parties en 4v4 où chaque mort ajoute cinq secondes de temps de réapparition, le but étant d'éliminer ses quatre opposants avant que l'un d'entre eux ne revive. La première semaine, les affrontements seront en mode Carrousel de Feu, avec des boosts de dégâts et des geysers de flammes dans l'arène, et d'autres conditions de jeu seront appliquées durant la deuxième.

D'ailleurs, la map accueillant les Jeux de l'Honneur évoluera au fil de l'évènement, avec « des feux d'artifice, une foule de spectateurs avec des musiciens et, pour la toute première fois dans l'histoire du jeu et des bannières originales dessinées par la communauté ».

Et vous pourrez bien évidemment débloquer du butin thématique, d'une tenue de combat exclusive à un nouvel ornement en passant par un effet et des emotes, que vous pouvez sinon acheter sans effort via un bundle à 30 000 unités d'Acier avant le 30 mars.

