Prince of Persia: The Lost Crown, de nouveaux modes de jeu ajoutés et quelques améliorations apportées au metroidvania

Alors que The Rogue Prince of Persia sera prochainement disponible en Accès Anticipé sur PC et que le développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a visiblement été repris de zéro, Prince of Persia: The Lost Crown poursuit sa petite vie tranquille. Les développeurs d'Ubisoft Montpellier ont en effet prévu divers ajouts tout au long de l'année, ce qui n'était pas prévu au départ. Après la mise à jour Warrior's Path en mars, c'est donc un autre patch de contenus gratuits qui vient d'être diffusé ce lundi, Attaque de Boss. Si comme nous vous jouez sur PS5, il n'occupera pas beaucoup d'espace de stockage, ne pesant que 582,6 Mo, bien que le changelog officiel évoque bien plus. Une bande-annonce a été mise en ligne pour l'occasion, mais ne la regardez pas si vous n'avez pas terminé l'aventure au risque de vous faire spoiler et ce dès le départ.

Pour accéder à ces nouveautés, il suffit d'aller parler à Artaban. D'un côté, il est possible de sélectionner Boss Revenge, permettant de combattre à nouveau les 8 boss de l'aventure selon la difficulté voulue (Apprenti, Guerrier, Héros, Immortel et Aucun coup). De l'autre, Boss Rush nous fait d'abord choisir l'une de ces dernières avant de nous confronter à la suite à tous ces ennemis. L'interface a été bien pensée, car elle donne accès aux menus pour équiper les amulettes et Éclats d'Athra, nous épargnant des allers-retours auprès de l'arbre Wak-Wak le plus proche. Et à ce sujet, ils peuvent désormais servir de téléporteur, bien pratique une fois le jeu terminé pour explorer plus aisément. Il faut toutefois acheter l'amélioration Racines de l'Arbre Soma contre 200 Cristaux de Temps auprès de La Mage avant de pouvoir s'en servir.

En récompense, deux nouvelles apparences sont à remporter, la première inspirée de la tenue du prince du reboot de 2008 et la deuxième qui se veut minimaliste puisque Sargon y est presque nu. Vous trouverez ci-dessous le détail du changelog que nous avons traduit :

Taille du patch Nintendo Switch : 526 Mo

PlayStation 5 : 1,84 Go

PlayStation 4 : 3,7 Go

Xbox One : 3,7 Go

Xbox Series X|S : 11,12 Go

PC : 1,25 Go

Luna : 1,25 Go Nouvelles fonctionnalités Nouveau mode de jeu : Boss Revenge - Vous pourrez combattre des boss rencontrés précédemment, mais avec vos pouvoirs de Symorgh actuels.

Vous pourrez combattre des boss rencontrés précédemment, mais avec vos pouvoirs de Symorgh actuels. Déverrouillage progressif - Après avoir battu chaque boss, ils sont débloqués dans le menu Boss Revenge. Dans ce défi, vous participerez à chaque affrontement de boss avec un préréglage (vie, améliorations d'armes et pouvoirs temporels), mais vous aurez accès à tous les Éclats d'Athra et amulettes actuellement à votre disposition.

Choisissez votre niveau de défi - Pour chaque boss, vous pouvez choisir la difficulté contre laquelle vous souhaitez les affronter : Apprenti, Guerrier, Héros, Immortel et Aucun coup. Ce choix est indépendant de la difficulté actuelle du jeu.

Prouvez vos compétences et battez vos propres records - Un sceau s'affiche une fois que vous avez battu un boss dans une difficulté définie. L'apparence du sceau (Bronze, Argent ou Or) dépend de votre temps.

Nouveau mode de jeu : Boss Rush - Il s'agit d'un défi « endgame » dans lequel vous testez vos capacités et vos compétences en battant tous les boss principaux d'affilée. Deux nouvelles tenues peuvent être débloquées en relevant ce défi à différents niveaux de difficulté.

Il s'agit d'un défi « endgame » dans lequel vous testez vos capacités et vos compétences en battant tous les boss principaux d'affilée. Deux nouvelles tenues peuvent être débloquées en relevant ce défi à différents niveaux de difficulté. Défi endgame - Le Boss Rush est débloqué après avoir terminé l'histoire principale. Dans ce défi, vous entrerez avec vos amulettes, pouvoirs temporels, améliorations d'armes, vie actuelle et surtensions d'Athra.

Combattez tous les boss dans l'ordre - Les combats se déroulent dans le même ordre que dans l'histoire principale.

Choisissez votre niveau de défi - Pour chaque rush, vous pouvez choisir la difficulté contre laquelle vous souhaitez jouer : Apprenti, Guerrier, Héros, Immortel et Aucun coup. Ce choix est indépendant de la difficulté actuelle du jeu.

Gérez vos ressources - La quantité de jauge de vie, potions, flèches ou Athra restante est conservée d'un combat à l'autre. Vous devrez planifier votre rush et utiliser la possibilité de modifier judicieusement votre équipement d'amulettes et d'Éclats d'Athra entre chaque combat. Certaines amulettes ne sont pas actives en Boss Rush pour garder l'expérience équilibrée.

Prouvez vos compétences et battez vos propres records - Un sceau s'affiche une fois que vous avez terminé le Boss Rush complet dans n'importe quelle difficulté, ainsi que le temps nécessaire pour y parvenir. Relever le défi avec un niveau de difficulté élevé débloque également le sceau pour les niveaux de difficulté inférieurs. Il est possible qu'il y ait un sceau secret...

Voyagez instantanément d'un arbre Wak-Wak à un autre, sans avoir besoin d'utiliser les autels de voyage rapide. Cette capacité doit être achetée dans la boutique de La Mage au Refuge et est déverrouillée après avoir obtenu le pouvoir Étoffe du Temps.

2 nouvelles tenues pour Sargon

Vous débloquez une nouvelle tenue en terminant le Boss Rush pour la première fois et une autre en achevant le Boss Rush en difficulté Aucun coup. Qualité de vie Plusieurs problèmes pouvant provoquer le crash du jeu sur PlayStation 5 et PlayStation 4 ont été corrigés. GAMEPLAY L'Éclat d'Athra Force d'Hadhayans peut désormais être déclenché depuis les airs. ²

Une cinématique du Prologue ne se déclenchait pas en difficulté personnalisée élevée.

Un cas où la porte du Boss de la Tour du Silence s'ouvrait après avoir terminé seulement 2 gongs. ²

Les joueurs pouvaient rester coincés dans une pièce souterraine de la Haute-Citadelle lorsqu'ils avaient affaire à des batteries capturées avec la Griffe dimensionnelle. ² Adressé à l'aide des commentaires ou des notifications des joueurs. Quêtes Pour l'Amour d'une Mère - L'Amulette en récompense de la quête secondaire pouvait disparaître si l'ennemi final était vaincu d'une manière spécifique. Accessibilité et options

Meilleure lisibilité des attaques grâce à des améliorations du mode contraste élevé (attaques jaunes contre rouges).

Le prochain arrivage de nouveautés est prévu pour cet été, avec en fin d'année une extension narrative qu'il nous tarde de découvrir.

Si vous souhaitez faire l'acquisition de Prince of Persia: The Lost Crown, il est vendu à partir de 29,99 € sur Amazon.

