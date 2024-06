Prince of Persia: The Lost Crown lance par surprise sa 3e mise à jour gratuite, son DLC Mask of Darkness précise sa sortie

La licence Prince of Persia a eu droit à son segment dédié durant l'Ubisoft Forward de ce lundi soir, avec une mise en avant des trois jeux actuels que sont le futur Prince of Persia : Les Sables du Temps, The Rogue Prince of Persia et donc Prince of Persia: The Lost Crown qui nous intéresse à présent. Après les mises à jour La Voie du Guerrier en mars et Attaque de Boss le mois dernier, c'est évidemment la troisième qui a fait parler d'elle. La surprise vient du fait que ce contenu Épreuves divines a été lancé dans la foulée et a clairement de quoi occuper les joueurs jusqu'à l'arrivée du DLC narratif qui avait été promis. À ce sujet, la vidéo diffusée nous en a donné un premier aperçu fort intéressant, montrant Sargon face à un masque géant qui n'est pas sans rappeler celui porté par Radjen, aux abonnés absents de la trame passé un certain moment. Les iris bleus du regard qui nous fixe ne trompent pas sur l'identité du personnage. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette extension Mask of Darkness est prévue pour le mois de septembre !

En attendant d'en savoir plus, nous pouvons donc nous rendre au Refuge pour y trouver une porte mystérieuse sous celle menant à la Forge de Kaheva menant au Temple des Mémoriaux. Une quête secondaire baptisée Exploits légendaires est alors débloquée et nécessite de réussir les 22 défis, liés à la progression dans l'aventure, auprès des mémoriaux du chien, du paon, de l'étalon et de l'auroch. Chaque série complétée débloque une nouvelle amulette ainsi qu'une apparence additionnelle, tandis que les épreuves menant à chaque boss (Jahandar EX, Hadhayosh EX, Kiana et Chamrosh EX, Menolias EX) sont récompensées par 100 Cristaux de Temps chacune.

Diverses contraintes sont imposées, ce qui devrait rendre leur complétion assez corsée. Les boss revisités disposent de nouveaux patterns d'attaques et d'une apparence modifiée pour certains. Les quatre amulettes ne peuvent toutefois pas être améliorées. Toutefois, la personnalisation de la difficulté et l'aide pour les plateformes restent effectives, de même que le timer en mode Speedrun. En revanche, le mode Mort Permanente ne tient pas compte de nos échecs dans ce cas.

Vous trouverez ci-dessous le détail des nouveautés que nous avons traduit du site officiel en anglais. Pour ne pas changer, la taille des fichiers à télécharger est différente de notre côté par rapport à ce qu'indique le changelog, puisque sur PS5 la mise à jour ne pèse que 1,052 Go.

Taille du patch Nintendo Switch : 897 Mo

PlayStation 5 : 2,28 Go

PlayStation 4 : 4,40 Go

Xbox One : 4,02 Go

Xbox Series X|S : 10,53 Go

PC : 2,36 Go

Luna : 2,36 Go NOUVELLES FONCTIONNALITÉS Une nouvelle zone accessible au Refuge, incluant 4 mémoriaux :

Le 1er mémorial (chien) - Débloqué après avoir vaincu la Manticore et obtenu la Ruée du Symorgh (dash aérien) ;

Le 2e mémorial (paon) - Débloqué après s'être échappé des Profondeurs et avoir obtenu l'Ombre du Symorgh ;

Le 3e mémorial (étalon) - Débloqué après avoir vaincu les âmes les plus sombres et obtenu les Ailes anti-gravité (double saut) ;

Le 4e mémorial (auroch) - Débloqué après être sorti victorieux de la bataille de l'Observatoire et avoir obtenu l'Étoffe du Temps.

4 nouvelles amulettes à débloquer , entièrement utilisables dans l'histoire principale du jeu :

, entièrement utilisables dans l'histoire principale du jeu : Arash's Quiver - Le carquois de flèches se remplit automatiquement au fil du temps – remonte jusqu'à 5 flèches, indépendamment de la capacité maximale. Débloqué en complétant le 1er mémorial ;

Flaming Whirlwind - Chargez votre attaque et déclenchez une tempête de feu bleu. Remplace l'attaque chargée normale. Débloqué en complétant le 2e mémorial ;

Point of Honor - Après avoir touché des ennemis plusieurs fois de suite, votre prochain tir de flèche est plus fort. Débloqué en complétant le 3e mémorial ;

Frozen Truth - Maintenez enfoncé le bouton Parade pendant quelques secondes pour charger une protection contre la glace, qui vous protégera partiellement de la prochaine attaque. Une fois touché, elle explose dans une petite attaque de glace AoE qui gèle les ennemis à proximité. La capacité disparaît après quelques secondes si elle n'est pas déclenchée. Débloqué en complétant le 4e mémorial.

De rares crashs pouvaient survenir lors du combat contre le boss « roi » durant l'histoire principale et lors des combats dans Boss Revenge/Boss Rush. *²Correctif actif pour les joueurs bloqués à la porte menant au boss « roi » dans leur fichier de sauvegarde : Si un joueur a un fichier de sauvegarde avec une porte verrouillée, mais qu'il... ... ne l'a pas encore traversée, donc le chemin vers la zone du boss « roi » sur la carte est embué, le joueur devra alors refaire les 3 gongs pour déverrouiller la porte principale.*³

... a déjà visité la zone menant au boss « roi » et aurait même pu essayer de le combattre, alors le joueur devra se rendre dans n'importe quelle zone qui n'est pas la Tour du Silence, puis retourner à la porte et la rouvrir . Si cela ne suffit pas, les trois gongs devront être refaits.*³ *³Adressé à l'aide des commentaires ou des notifications des joueurs.

Prince of Persia: The Lost Crown est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Ubisoft Store et Epic Games Store) et Amazon Luna, en plus d'être attendu sur Mac. Vous pouvez l'acheter chez Cdiscount au prix de 29,99 €.

