Prince of Persia: The Lost Crown, les tests sont là, un jeu Ubisoft couronné de succès ?

Née en 1989 et popularisée avec la trilogie des Sables du Temps, la franchise Prince of Persia est aujourd'hui au placard depuis 2010. Mais voilà qu'Ubisoft Montpellier veut la remettre sur le devant de la scène avec Prince of Persia: The Lost Crown, un metroidvania en 2,5D. En attendant sa sortie la semaine prochaine, les tests tombent.

Alors, qu'a pensé la presse anglophone de Prince of Persia: The Lost Crown ? Eh bien elle a adoré, les notes sont excellentes. La direction artistique est sublime, les séquences de plateforme sont maîtrisées (le studio a développé les derniers Rayman), les combats sont intenses et les personnages attachants. Il faut cependant compter sur une histoire un peu bancale et des énigmes parfois un peu frustrantes.

La date de sortie de Prince of Persia: The Lost Crown est fixée au 18 janvier 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac. Notre test complet du jeu du jeu arrivera très bientôt.