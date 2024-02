Prison Architect 2 : mauvaise nouvelle pour la sortie, les développeurs s'expliquent

Le mois dernier, Double Eleven et Paradox Interactive dévoilaient Prison Architect 2, un jeu de gestion carcéral qui sera en 3D, contrairement au premier volet sorti il y a près de 10 ans. Le titre était attendu à la fin du mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, mais il y a un contre-temps.

Les studios annoncent que la date de sortie de Prison Architect 2 est repoussée au 7 mai 2024, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. C'est plus d'un mois de retard par rapport à la date initiale, les développeurs expliquent avoir besoin de davantage de temps pour corriger des bugs et optimiser le jeu sur toutes les plateformes. Au lancement, l'expérience devrait être désormais optimale.

Les studios promettent davantage d'informations dès le mois prochain avec une série de vidéos Prison Architect Academy. Vous pouvez déjà précommander Prison Architect 2 à 37,99 € (- 5 %) sur Gamesplanet.