Prison Architect 2 annoncé en vidéo avec un changement majeur

Développé à l'origine par Introversion Software puis par Double Eleven, Prison Architect aura rapidement su trouver son public sur ordinateurs d'abord, puis sur consoles de salon. Le titre en 2D nous demande de construire et gérer notre prison virtuelle en veillant au bien-être des détenus.

Quasiment 10 ans après la sortie du premier volet, Double Eleven et l'éditeur Paradox Interactive dévoilent Prison Architect 2, une suite qui sera cette fois en 3D ! Un changement majeur par rapport au premier volet, qui était en 2D, mais ce ne sera pas la seule nouveauté de cette suite :

Bienvenue gardiens !

Dans Prison Architect 2, vous devrez concevoir et développer votre propre pénitencier personnalisé. Le jeu classique de construction de prison s'évade en 3D, et c'est à vous de le ramener à l'ordre !

Fonctionnalités principales :

Le plus grand jeu de gestion de prison du monde, maintenant en 3D !

Utilisez vos ressources pour construire, gérer et diriger votre prison dans le style de jeu classique de Prison Architect, désormais en 3 dimensions splendides ! Concevez chaque recoin de votre prison et gérez tout, des horaires quotidiens au règlement, et veillez à ce que votre prison soit sûre, autonome et sécurisée.

Construisez le parfait pénitencier

Répartissez l'infrastructure de votre prison sur plusieurs étages et utilisez une multitude de nouveaux outils sophistiqués qui vous permettent de construire un pénitencier à la fine pointe de la technologie. La conception de votre prison influencera tous les aspects de la vie de vos détenus, alors prévoyez en conséquence !

Les détenus les plus intelligents du monde

Les détenus individuels ont leurs propres magouilles : ils nouent désormais des relations distinctes qui influencent leur comportement, prennent des décisions en fonction de leurs désirs et de leurs besoins. Observez-les interagir et tenter de surmonter les difficultés quotidiennes de votre prison. N'oubliez pas que chaque choix que vous faites a le pouvoir d'aider ou d'entraver le parcours correctionnel de vos détenus. Vous choisissez la relation que vos détenus entretiennent avec votre prison.

Le magnat des prisons

Créez et dirigez une véritable institution depuis le sommet, en construisant des pénitenciers uniques dans un mode Carrière fraîchement amélioré qui vous permettra d'explorer une toute nouvelle carte du monde. Vos prisons deviendront-elles des monuments de réhabilitation ou de châtiment ? Mais surtout, seront-elles rentables ?

Toute action entraîne une réaction

Les choix sont importants ; les vôtres détermineront le sort de votre prison. Vous avez plus de contrôle que jamais sur les détenus, les politiques pénitentiaires, l'architecture et bien d'autres choses, ce qui signifie qu'il y a plus de façons que les choses se passent bien... ou mal ! Planifiez soigneusement, sinon vous risquez de faire face à des évasions, des guerres de gangs et toutes sortes de problèmes dispendieux et destructeurs.